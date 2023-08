Calcio, via alla campagna abbonamenti del Vastogirardi

Parte la campagna abbonamenti 2023/2024 “E’ bello viverti” per sostenere i colori gialloblù dell’Asd Polisportiva Vastogirardi, l’abbonamento includerà tutte le gare interne ad esclusione di una gara in cui sarà indetta la giornata gialloblù.

Inoltre per il tifoso “LONTANO” che vuole sottoscrivere l’abbonamento, effettuato il bonifico all’iban presente in locandina, si può mandare la ricevuta via mail all’indirizzo asdvastogirardicalcio@gmail.com, la società provvederà alla spedizione postale. L’ingresso sarà gratuito per tutti i ragazzi under 14.

Sarà possibile abbonarsi presso i seguenti punti: Sede sociale Asd Vastogirardi – Dirigenza Asd Vastogirardi – Biglietteria stadio

DI SEGUITO I PREZZI:

Abbonamento socio ordinario – 130 €

Abbonamento ridotto ( dai 14 ai 17 anni ) – 70 €

Abbonamento family (due componenti dello stesso nucleo familiare indipendentemente dall’età) – 180 €

Socio sostenitore – offerta libera – per chi si sente legato alla squadra e vuole dare con orgoglio e passione un contributo più sostanzioso e non limitarsi al semplice abbonamento.