Calcio, SS Campobasso maschile e femminile: esordio con Ala Fidelis e Bagicalupo

Entra nel vivo la stagione delle formazioni della SS Campobasso del presidente Mario Giuliano con l’esordio di campionato della formazione maschile e il primo match ufficiale della formazione femminile. I ragazzi allenati da Nunzio Raffio saranno impegnati in casa, all’antistadio Rauso-Toti alle ore 15;30, per l’esordio nel campionato di prima categoria Molise girone A contro l’Ala Fidelis.

Esordio stagionale invece per le ragazze di Paola Piacquadio, Giusy D’Alessandro e Giusy Micatrotta nel triangolare prima fase Abruzzo della Coppa Italia femminile. Per la formazione femminile, ricordiamo, l’orgoglio di essere l’unica squadra a rappresentare il Molise in terra d’Abruzzo con i colori rossoblù del capoluogo regionale. Per le ragazze della SS Campobasso l’esordio sarà anche televisivo, il primo match del triangolare di Coppa infatti sarà trasmesso dall’emittente abruzzese Super J (canale 16) alle ore 14:30 di domenica. Le molisane giocheranno in trasferta contro il Bagicalupo di Vasto Marina.

Il calcio femminile è un movimento in continua crescita che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, l’esempio lampante riguarda proprio le iscritte al campionato di eccellenza, dalle 6 società del 2021, alle 10 nel 2023.

Solo pochi giorni fa la presentazione del calendario femminile d’eccellenza al Museo Michetti di Francavilla al Mare, queste le società presenti nel girone: Bacigalupo Vasto Marina, Bellante Calcio Femminile, Calcio Femminile Chieti, Canterà Adriatica Pescara, Giffi Avezzano Calcio, Pescara Calcio, Teramo Calcio Woman, Virtus Lanciano 1924. Il primo incontro di campionato ci sarà il 5 novembre le molisane saranno impegnate contro il Bellante Val Tordino in trasferta.