Calcio Serie D: Vastogirardi costretto a inchinarsi all’Avezzano (1-5)

VASTOGIRARDI 1-5 AVEZZANO

MARCATORI: 24’ pt De Silvestro(A),28’ pt Roberti(A), 3’ st Visani(V), 12’ st Ortolini(A),30’ st Bolo(A), 49’ st Golia(A).

AMMONITI: Ruggieri(V),Golia(A),Pietrangeli(A),Pavone(V).

RECUPERO: 1’ pt,

VASTOGIRARDI: Caravano,Camara,Ruggieri,Visani,Pavone(40’ st Tocco),Acunzo(22’ st Cesaroni),Antogiovanni(13’ st Fontana),Ceccuzzi,Ferrara(13’ st Iacullo),Salatino,Caon(37’ st Iacovetta).

A DISPOSIZIONE: Nappo,Antinucci,Brunetti,Caterino. ALL: BIFINI Alessio.

AVEZZANO: Cultaro,Ferrari,Petrosa,Costa,Roberti(13’ st Angelilli),D’Alessandris(21’ pt Ortolini),Verna(13’ st Filippini),Marzullo,Golia,De Silvestro(28’ st Bolo),Pietrangeli.

A DISPOSIZIONE: Brusca,De Lorenzo,Cattaneo,Montecolle,Forte. ALL: FERAZZOLI Giuseppe.

Nemmeno il tempo di iniziare che il Vastogirardi si rende pericoloso con una conclusione di Caon. Pericoloso l’Avezzano al 3′ minuto, l’esterno biancoverde colpisce la travers-a, trema la difesa gialloblù. Una discesa pericolosa di Ceccuzzi, che perde il tempo del croos facendosi recuperare dall’avversario, palla in corner.Sugli sviluppi da calcio d’angolo, Visani manca un gol di un niente. Al 14′ gara molto equilibrata, ma bella da vedere. Calcio piazzato di capitan Ruggieri al 18’, tiro pericoloso ma la palla va sul fondo. Al 24’ vantaggio dell’Avezzano con De Silvestro e dopo pochi minuti Salatino prova a rimetterla in pareggio ma la traversa nega il gol. Raddoppio dell’Avezzano con il capitano Roberti al 28’, grazie ad un destro chirurgico che ha sorpreso Caravano. Salatino da calcio di punizione defilata crossa in area di rigore ma nessuno impatta il pallone, Ceccuzzi dalla parta apposta tira in porta e fa tremare la retroguardia biancoverde. Conclusione da dimenticare per Costa Ferreira, svirgola completamente il pallone che finisce sul fondo. Da una punizione nasce la rete del Vastogirardi al minuto 3 della ripresa con Visani, partita riaperta e match che si accende ancora di più. Annullata la rete del pareggio per fuorigioco, l’assisstente di gara annulla la rete siglata da Ferrara. Caon vicinissimo alla rete del pareggio al minuto 8 della ripresa, intervento di Cultaro prodigioso. La retroguardia gialloblù si fa sorprendere e Ortolini non ci pensa due volte e la insacca in porta al 12’ della ripresa. Poker dell’Avezzano con Bolo appena entrato, con una bella giocata di tutta la squadra biancoverde. Iacullo ci prova al 34’ su sviluppi da calcio d’angolo ma il pallone non vuole più entrare. Cinquina dolorosa per il Vastogirardi, che subisce la quinta rete segnata da Golia. Termina il match con una sonora sconfitta per il Vastogirardi, una sconfitta dolorosa anche in vista del match della prossima settimana contro la Sambenedettese.