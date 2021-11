Calcio serie D, la Recanatese stoppa il Vastogirardi

Beffati gli uomini di mister Prosperi nella difficile trasferta d’anticipo giocata sabato 20 novembre sul campo del ‘Nicola Tubaldi’ di Recanati. Una partita che si preannunciava difficile ma nella quale i gialloblu hanno comunque tenuto testa con cuore e dignità a una squadra forte che ora si gioca la vetta di classifica col Trastevere.

L’anticipo della decima giornata vede la Recanatese superare un Vastogirardi che rende per lunghi tratti la vita difficile ai locali.

La partita ha regalato moltissime emozioni: tante le occasioni da gol, i contropiede e le azioni offensive. Inizio non facile per la Recanatese contro una squadra molto manovriera come il Vastogirardi, che attua una tattica offensiva a tre punte tenendo sempre sulle spine la difesa dei locali.

La prima frazione si chiude con un nulla di fatto: Defendi colpisce una traversa e Drigo annulla un gol in fuorigioco a Sbaffo, mentre i gialloblu costruiscono diverse palle-gol fallendo però nella concretizzazione.

Nella ripresa tutto cambia quando Sbaffo lancia sulla destra per Minicucci che, una volta guadagnato il fondo, serve un Defendi ben posizionato che deve solo accompagnare la sfera in rete.

Costretti a rincorrere, gli undici di Prosperi ci provano a ripristinare la parità con Alagia che al 53′ fa tremare la traversa di casa, ma al 72′ Sbaffo mette la firma sul raddoppio raccogliendo un cross dal fondo di Senigagliesi e chiudendo il match.

Beffati dunque gli uomini di mister Prosperi dopo l’ottima vittoria in casa contro il Montegiorgio che ha consentito loro di uscire dalla zona playout: l’anticipo di sabato 20 novembre si preannunciava come una partita difficile ma nonostante il risultato i gialloblu hanno tenuto testa con cuore e dignità a una squadra forte che ora si gioca la vetta di classifica col Trastevere.

Il tabellino:

RECANATESE CALCIO

Urbietis, Somma, Quaquarelli, Sopranzetti (Gomez, Pacciardi, Ferrante, Minicucci (Giampaolo,Capitani), Raparo (Grieco), Defendi (MInella), Sbaffo, Senigagliesi.

All. Pagliari

ASD POLISPORTIVA VASTOGIRARDI

Di Stasio, Secondo (Donatelli), Minchillo, Guadalupi (Buglia), Montuori, Mazzeo (Semeraro), Alagia (Della Ventura), Acunzo (Capone), Salatino, Guida, Mingiano.

All. Prosperi

La terna arbitrale:

Mattia Drigo (Portogruaro), Luca Granata (Viterbo), Pietro Serra (Tivoli)

Ammoniti:

Mazzeo, Semeraro, Guida

Reti:

Defendi (48′) Sbaffo (72′)