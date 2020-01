Calcio serie D: domenica agrodolce per le molisane, sorride solo l’Agnonese

Campobasso (in doppio vantaggio) si fa raggiungere a tempo scaduto. Nulla da fare per il Vastogirardi con la capolista Notaresco

Domenica calcistica agrodolce per le formazioni molisane impegnate in serie D. Il Campobasso, in vantaggio per 2-0 sull’Avezzano sino al ’90, subisce due reti (al ’94 e al ’97) e mette in cascina solo un punto. Il Vastogirardi di mister Farina, in casa, si è dovuto arrendere al cospetto della capolista Notaresco. Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-1 ma nella ripresa Sansovini e Liguori hanno fissato il risultato sull’1-3. L’unica a sorridere è l’Agnonese che grazie ad una rete siglata nella prima parte del match, è stata brava a mantenere il risultato sino al termine ed a portare a casa tre importantissimi punti.