Calcio, Serie D. Campobasso – Recanatese (LA DIRETTA)

6^ GIORNATA

CAMPOBASSO – RECANATESE

0-0

LE FORMAZIONI

CAMPOBASSO: Sposito, Spinelli, Magri, Diop, Di Pierri, Allocca, Merio, Palmieri, Giacobbe, Cogliati, Da Dalt.

ALL. Mandragora

RECANATESE: Piangerelli, Dodi, Monti, Lunardini, Nodari, Rutjens, Pera, Borrelli, Sivilla, Olivieri, Marchetti.

ALL. Alessandrini

ARBITRO: Vogliacco di Bari

ASSISTENTI: Colavito di Bari e Fumarolo di Barletta.

LA DIRETTA

Iniziata la gara.

1’ Da Dalt prova la conclusione a sorpresa, è angolo.

3’ Borrelli fa fuori Spinelli in piena area, il tiro ravvicinato viene deviato in angolo da Sposito.

16′ Palmieri prende il palo su un tiro dal limite.

37′ S’infortuna Diop, dentro Danucci.

RIPRESA

Primo squillo rossoblù al 55′ con Merio che riceve da Giacobbe, mira da rivedere.

Al quarto d’ora Giacobbe si intestardisce palla al piede e scocca una conclusione al lato.

Che rischio per i Lupi alla mezzora, Spinelli perde palla in uscita favorendo Pera che dialoga con Spinelli ma all’ultimo momento Allocca spazza in corner.

Ancora Recanatese pericolosa con Palmieri che prova il pallonetto con Sposito in uscita, il portiere respinge.

La finisce 0-0 dopo cinque minuti di recupero.