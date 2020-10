Calcio serie A: le pagelle “controanalizzate”

Il proposito è quello di non fare un elenco delle acquisizioni e delle cessioni dei contratti di prestazione sportiva, come se ne trovano a iosa su quotidiani ( non solo sportivi) , e siti che si occupano di calcio; quanto piuttosto un tentativo di dare forma ad una valutazione complessiva degli organici della Lega di A, valutandone soprattutto la funzionalità ed anche il valore complessivo dell’organico.

Cominceremo ( noblesse oblige), dalla Juventus e, poi, via via, con le altre rispettando la graduatoria della stagione testé conclusa.

Juventus:

Appena eliminati dal Lione in Champions, il presidente Agnelli aveva dichiarato a Sky: “ come dite spesso in studio, abbiamo una delle rose più vecchie d’Europa, e questo non può che essere un elemento da valutare attentamente”.

Con queste parole d’indirizzo, risulta evidente che la mission per la trojka Nedved , Paratici, Cherubini, fosse quella di rinfrescare l’organico, con un occhio necessariamente fissato al bilancio, mai così preoccupante: meno 90 milioni di Euro, nonostante l’aumento di capitale da 300 milioni effettuato nella stagione sportiva 2019-2020.

Per mantenere fermo il principio di svecchiamento della rosa , non si è andati troppo per il sottile . Alcuni calciatori sono stati regalati ed altri prestati, col rischio che il problema si riproponga la prossima stagione . Il riferimento è soprattutto a Douglas Costa. Ad altri,come Matuidi e Higuain , per metterli alla porta ed ottenere la risoluzione del contratto, si è stati costretti ad elargire una congrua buonuscita,sotto forma di incentivo all’esodo. Con Khedira addirittura non si è riusciti a trovare nemmeno questa quadra, considerato che il turco-tedesco voleva oltre ai 6 milioni netti di questa stagione, anche le tre mensilità della scorsa annata sportiva , spalmate su questo nuovo esercizio finanziario.

Il centrocampo è stato rinnovato e ringiovanito con lo scambio Pianic – Arthur, con relativo conguaglio a favore del Barcellona di 10 milioni di euro . L’operazione è stata conclusa non casualmente entro il 30 Giugno per ragioni reciproche di bilancio ( circa 70 milioni a testa), non considerando però il problema che la Juve era ancora in piena corsa champions, e lo faceva con uno dei suoi uomini più tecnici già trasferito.

Tornando al presente Arthur è sicuramente un buon prospetto ( nazionale verdeoro), ma, con una vita extra campo dicono particolarmente sregolata.

A lui, si è aggiunto McKennie, un centrocampista con caratteristiche diverse dagli altri in organico, ma che di fatto ha impedito l’acquisto di Suarez, per via del secondo slot ( dopo Arthur) da extracomunitario occupato. Il pistolero era insieme a Dzeko ,il vero obiettivo per dotare l’attacco bianconero di un giocatore più funzionale di Morata, da accoppiare a Ronaldo o Dybala.

Senza trascurare poi, la notevole perdita di immagine che ha provocato la vicenda del Passaporto di Suarez , che al netto degli aspetti giudiziari ( i reati vanno provati senza alcun margine di dubbio); certamente lascia perplessi il fatto che a distanza di poco tempo, non è stata scelta di nuovo la sede dell’Università di Siena ,dove il 26 Settembre 2020 , Cuadrado ha superato il test di Italiano per conseguire la cittadinanza.

L’ultima eclatante operazione, quella legata a Federico Chiesa, e’ secondo me la fotografia di quello che è stato il mercato della Juve: forse non proprio la più necessaria, cioè quella che davvero serviva, pur parlando senza ombra di dubbio, di uno dei migliori talenti del calcio italiano e non solo.

Pirlo ha tanti potenziali doppioni: Chiesa, Cuadrado, Kulusevski,Bernardeschi, che hanno il pregio di essere duttili, ma difficile dire se sono davvero funzionali alla sua idea di calcio, che al momento non sembra avere una identità tattica riconoscibile. Nel suo calcio fluido, (denominazione parecchio in voga), va bene difendere a 4 con due linee sovrapposte e costruire a 3 , alzando l’esterno di sinistra .Sulla corsia mancina però ,in assenza di Alex Sandro, abbiamo finora visto il giovane Frabotta o lo spaesato Cuadrado, impiegato fuori ruolo contro la Roma . Qualcosa di non troppo rassicurante in rapporto alle aspirazioni del club. Così come credo sarà difficile vedere contemporaneamente in campo Ronaldo e Dybala davanti, con Kulusevski e/o Chiesa ,contemporaneamente nell’undici di partenza, tranne contro formazioni di lignaggio decisamente inferiore.

Certo, magari il maestro ci stupirà, ma, siamo del parere che lo “ storico” nelle professioni, sia un valore oggettivo. Non credo poi sia così automatico, essere stati campioni da calciatore e ripetersi da allenatori.

I due mestieri, sono molto diversi.

Inter:

Considerata dai maggiori opinionisti Italiani, la favorita per il titolo o comunque, vicinissima alla Juve nella corsa al tricolore.

Ci chiediamo: ma non sono i piemontesi ad aver vinto gli ultimi nove scudetti di fila oltre ad una manciata di altri titoli indigeni quali coppa Italia,Supercoppa etc? Ed ancora : non è la Juve la squadra che beneficia del fatturato maggiore in Italia e che, in tempi di Covid ,diventa ancora di più un fattore rilevante?

Questi due dati appena citati credo siano oggettivi ,eppure continuo ad ascoltare previsioni che vedono i Neroazzurri favoriti per la vittoria finale. Magari qualcosa ci sfugge. Oppure,per converso , dobbiamo considerare l’ipotesi che il management dell’Inter, con il suo budget sui 400 milioni di euro,parecchio distante dai circa 600 dell Juventus , abbia così sapientemente operato ,da colmare il gap tecnico contro una squadra che , lo ripetiamo, vince da ben nove anni consecutivi e questo, non è di certo uno svantaggio o tanto meno un demerito. Venendo a considerazioni più tecniche , l’Inter ha sicuramente un organico molto importante, plasmato sui desiderata del suo tecnico ( 3-5-2 o 3-4-1-2), di lì non si scappa. Alcune aggiunte sono state sicuramente di spessore, penso soprattutto Hakimi e Vidal ; ed altre riguardano giocatori esperti del campionato italiano come Kolarov e Darmian , oltre al rientro dai prestiti di giocatori considerati decisivi nella gestione Spalletti (Perisic e Nainggolan), ma messi alla porte dallo stesso tecnico leccese, appena un anno fa.

Colpisce poi , e non solo in positivo, l’abbondanza a centrocampo con ben 8 giocatori in organico , un reparto che la scorsa stagione aveva fatto soffrire parecchio la squadra, a causa dei recidivanti infortuni di diversi elementi della rosa quali ( Sensi, Barella, Gagliardini). Saprà il tecnico salentino gestire cotanta abbondanza di giocatori anche di forte personalità?

Cosa succederà quando 4-5 di questi non partiranno nell’undici titolare? A Conte non difetta di certo la personalità e, per onestà, va riconosciuto che, soprattutto nelle prime stagioni, dovunque è stato, è riuscito a creare una grande empatia col gruppo. Negli anni successivi questo non sempre è successo ed anche per lui parla lo storico, ma nell’abbrivio , è spesso stato un vincente. A voler fare ulteriormente le pulci all’organico, aldilà della non facile adattabilità di Perisic da quinto a tutta fascia , soprattutto nella fase negativa del gioco, mancherebbe anche un giocatore di piede sinistro che possa andare al cross, senza perdere un tempo di gioco. L’altra incognita paradossalmente, è Lautaro Martinez. Se sarà centrato sulla squadra che lo ha fatto grande prendendolo dal Racing e scommettendo su di lui, come sta facendo in questo avvio di stagione, allora le possibilità dell’Inter aumenterebbero in maniera esponenziale. Se sarà quello del pre e post lockdown, con la testa rivolta alle false sirene provenienti da Barcellona, allora l’Inter vedrebbe diminuite le sue chance di centrare il traguardo grosso. Non manca il da fare quindi anche per Antonio Conte, chiamato a lavorare anche su stesso , allo scopo di contenere le sue “sbroccate” che potrebbero far deragliare il convoglio.

Atalanta:

Insieme alla Juve, ha rubato l’attenzione degli ultimi giorni di mercato, ma non per un colpo in acquisizione. C’è stata in realtà m l’ennesima operazione tesa a rimpolpare i forzieri dei Percassi ( padre e figlio), quella della cessione di Amad Traore’ o Diallo , come si chiama da qualche giorno; al Manchester United per la modica cifra di 25 milioni di euro più 15 di bonus. Il suo nuovo nome non è un refuso. Lo ha da poco modificato in Diallo , dopo un inchiesta della procura di Parma per “ falso e favoreggiamento all’immigrazione clandestina “ dove sia lui che il fratello Hamed junior Traore’ ( ora al Sassuolo), sono stati sentiti come persone informate dei fatti. Ma , aldilà della curiosa vicenda sul cognome, questo talento del 2002, è l’ennesima pepita trovata dal nulla dal buon Costanzi, responsabile del settore giovanile degli orobici e stretto collaboratore del direttore Sartori dai tempi famosi del Chievo Verona. Secondo un calcolo approssimativo, l’azienda calcio Atalanta, negli ultimi cinque anni, ha prodotto plusvalenze per circa 250 milioni di euro. Di questi soldi però solo una parte è stata reinvestita in calciatori. Una discreta somma invece, è stata utilizzata in infrastrutture ( centro sportivo di Zingonia e Gewiss arena) . Tutto ciò però non è andato evidentemente a detrimento del progetto sportivo ,visto che l’Atalanta è unanimemente considerata la mina vagante in chiave scudetto.

Magari lo faranno anche i tanti giornalisti diciamo …non simpatizzanti di Juve ed Inter, ma di fatto la squadra di Gasperini è uno solida realtà.

Come non ricordare lo splendido cammino in Champions, finito ad un centimetro dalla semifinale. Un cammino che certifica la forza della Dea, una squadra anche con la dea bendata dalla sua parte nei sorteggi Champions di ieri ed anche di oggi. A voler fare le pulci all’organico, forse non totalmente convincenti le alternative ai terzini titolari ( Depaoli ed il degente Piccini) a destra, ed il colombiano Mojica a sinistra. Anche i cambi di De Roon e Freuler non sono di lotta e di governo come piacciono al Gasp ;anche se Pessina è, a parere di chi scrive ,un buonissimo calciatore. Nel reparto punte e mezze punte fanno davvero paura, soprattutto se dovessero recuperare il miglior Ilicic ,uno dei maggiori talenti del campionato italiano. Senza considerare poi Miranchuk e Lammers , due giocatori dall’enorme potenziale. Se il buon Giampiero, dovesse riuscire a vincere anche le partite con le squadre meno blasonate (dove spesso si inceppa), potrà credo giocarsela sino in fondo , ambendo a ripetere la favola Leicester.

Lazio:

Quasi tutti gli opinionisti giudicano non troppo soddisfacente il mercato della Lazio ed è una considerazione che, francamente, fatico ad interpretare. Molti opinionisti,genericamente utilizzano frasi del tipo : “ per la Champions serviva di più “. Saranno magari condizionati dai continui pianti del lamentoso Inzaghi, un allenatore che ama spesso nascondersi dietro paraventi di comodo. A noi sembra che , al netto di qualche operazione non riuscita come il promettente Kumbulla e il maturo David Silva sfumate sul più bello , l’organico dei bianco celesti resti molto competitivo almeno per il campionato. Nessuno peraltro gli chiede di vincere a livello internazionale. L’ottimo direttore Tare, non solo non ha ceduto nessuno dei migliori giocatori in organico ( Milinkovic, Immobile, Correa, Acerbi,Lazzari), ma l’ha integrato con buoni calciatori come Muriqi, Fares, Hoedt, Escalante, ed un giovane del Manchester United molto interessante come Andreas Pereira. È una Lazio dai buonissimi valori, adeguatamente rinforzata e, toccherà al tecnico, molto considerato in Italia, a farla rendere adeguatamente. Per valori, può sicuramente ripetere il campionato dello scorso anno, altrimenti ci saranno delle manchevolezze nella conduzione.

Roma :

Nonostante il cambio di proprietà e l’assenza di un direttore sportivo ufficiale, la Roma se l’è cavata dignitosamente sul mercato,allestendo un organico che, un allenatore con idee come Fonseca può condurre all’obiettivo dichiarato della società che è quello di centrare il famigerato quarto posto . Certo, ci sono almeno sei squadre che partono con questo stesso obiettivo, ma la Roma è sicuramente tra queste. Guardando l’organico,a destra manca sicuramente un giocatore più affidale di Santon e dello spesso degente Karsdorp ;ma Kumbulla, Pedro, Majoral ed il ritorno di Smalling, sono innesti di spessore ,in una squadra che ha trovato nel modulo a 3 centrali, una discreta identità di gioco. Un merito è stato anche quello di aver risolto la querelle Dzeko, un giocatore che, se sempre centrato, può dare molto.

Milan:

Elogi sperticati da parte di tutti per questo Milan . Molti sottolineano il cammino dei rossoneri fatto nel post-Covid e continuato con l’avvio del nuovo campionato. Pochi però fanno le pulci al valore degli avversari affrontati in questa stagione ( Bologna,Crotone e Spezia ), peraltro con due partite su tre giocate al Meazza. Eppure si sente parlare di grande Milan, risorto attorno al suo totem Ibrahimovic ( 6 milioni esentasse a 39 anni), e con un gruppo di giocatori pronti a seguire le gesta del suo capo branco. Il Milan è sicuramente una buona squadra che potrebbe lottare per il quarto posto ma, secondo noi, non la più attrezzata del lotto di pretendenti alla munifica posizione di classifica, che fa tutta la differenza del mondo in termini di introiti ,visto il budget minimo garantito per chi vi dovesse partecipare. A proposito di conti, Elliott, il fondo che detiene il pacchetto azionario del Milan dopo aver esercitato con successo il Pegno sulle azioni che vantava nei confronti dei precedenti proprietari ( ho detto proprietari…) cinesi, doveva essere di passaggio ed invece sembra abbastanza stanziale. Magari aspetterà l’approvazione della riqualificazione della zona Stadio San Siro, un asset che farebbe schizzare molto in alto il valore del blasonatissimo Milan ( per chi l’avesse dimenticato vincitore di ben 7 Champions league), per poi trovare magari un munifico acquirente.

Nel frattempo, si è limitato a parer nostro a fare l’ordinario, con alcuni giovani interessanti, tra cui spicca sicuramente Tonali , ma senza cambiare volto all’organico . Un undici ancora carente in alcuni ruoli, soprattutto nei centrali difensivi.

Non banali peraltro, le rogne contrattuali che vedono in scadenza 2021, due dei migliori giocatori presenti in organico, quali Donnarumma ( procuratore Raiola) e Calhanoglu.

Stranamente non utilizzati poi, gli imprevisti 20 milioni ricavati dalla vendita di Paqueta’ ed i 15 dell’approdo in Europa League dopo la rocambolesca vittoria col modesto Rio Ave.

Insomma, un mercato da Elliott, ma non da Milan.

Napoli:

Il Napoli è stato recentemente indicato anche da Antonio Conte come un organico in grado di poter ambire allo scudetto. Riavvolgendo il nastro, ricordiamo che nella scorsa stagione a guida Ancelotti ,il Napoli era ugualmente accreditato come una potenziale rivale della Juventus. Così non è stato, e nel subentrare , il buon Rino Gattuso da Schiavonea provincia di Cosenza, ereditò una situazione parecchio precaria ,con una squadra senza gambe e, conseguentemente senza ritmo ,che non riuscì a condurre oltre un settimo posto in graduatoria in campionato. Era però un Napoli totalmente diverso dal precedente: più organizzato, con un suo spartito chiaro anche se forse un po’ difensivo , tendente a giocare sempre a palla coperta ,ma in grado di vincere la Coppa Italia. Un Napoli quindi totalmente raddrizzato, con un impianto di gioco riconoscibile in grado di far ben sperare per questa nuova stagione.

Alla perdita di Milik ( probabilmente ancora in parola con la Juventus), ed Allan che ha riabbracciato Ancelotti all’Everton , l’organico è stato completato con la pepita Osimeh, Petagna che per il ruolo è un ottimo rincalzo, Rrahmani e Bakayoko, arrivato in extremis. Un up grade evidente rispetto al passato, con il francese appena arrivato particolarmente adatto ad irrobustire la mediana .Soprattutto se nella variante tattica ,il tecnico calabrese dovesse optare per il più offensivo 4-2-3-1.

Ad essere pignoli, forse poteva essere migliorato l’esterno sinistro basso , cercando un giocatore più forte di Mario Rui, ed evitando lo spostamento a sinistra di due destri naturali come Hysai e Di Lorenzo. Un Napoli comunque decisamente forte ed equilibrato come rosa, per potersela giocare.

Sassuolo:

Questa provinciale , fiorisce attorno al suo leader De Zerbi, allenatore sicuramente tra i più preparati del lotto nazionale e considerato da quasi tutti gli addetti ai lavori un predestinato. Il calcio proposto dal tecnico bresciano- calabrese, è un unicum nel panorama nazionale. La sua costruzione dal basso che applica sin dal primo incarico ricevuto dal Foggia nel 2014,è ora proposta da quasi tutte le squadre italiane.

I suoi principi di gioco, simili a quelli di Guardiola , sono il vero valore aggiunto ad una squadra che ,comunque , ha saputo resistere alle lusinghe del mercato per giocatori importanti come Locatelli, Boga e Caputo che promettono di ripetersi.

Se così sarà, il Sassuolo potrebbe rivelarsi una autentica mina vagante in grado di impensierire squadre sulla carta molto più titolate. Ad maiora.

Francesca Arbotti