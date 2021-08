Calcio, Serie A al via: Inter e Juve le favorite

La nuova stagione di Serie A è alle porte. Dopo il successo della Nazionale italiana ai campionati europei, c’è molta attesa rispetto ai protagonisti della formazione azzurra in campo con le rispettive squadre di club nel massimo campionato del paese. Eccezion fatta per quattro degli undici titolari dell’Italia della finale contro l’Inghilterra che non sono tesserati con società di Serie A (a Emerson, Jorginho e Verratti si è aggiunto quest’anno Donnarumma che ha salutato il Milan per il Paris Saint-Germain).

Bonucci, capitan Chiellini e Chiesa saranno i protagonisti della stagione della Juventus che quest’anno punta a risalire sul gradino più alto del podio in Serie A. Il ritorno di Max Allegri alla corte della Vecchia Signora, infatti, ha fatto schizzare in alto le probabilità di successo dei bianconeri in vista della prossima stagione, con gli addetti ai lavori del settore delle scommesse che hanno associato quote e bonus benvenuto in favore della vittoria del club piemontese.

Soltanto gli ultimi giorni di calciomercato sapranno dirci di più sul reale potenziale del club di Torino, alle prese con alcune importanti trattative. Fondamentale, in questa direzione, sarà la decisione che l’asso portoghese Cristiano Ronaldo prenderà in vista del suo ultimo anno con i bianconeri. Dovesse l’ex Real Madrid lasciare Torino prima della naturale scadenza del suo contratto (giugno 2022), allora la Juventus (ma soprattutto il tecnico Allegri) si ritroverebbe a fare i conti con un mutato scenario all’interno della propria formazione.

Chi sta già facendo i conti con la dura legge del calciomercato è l’Inter di Simone Inzaghi (che ha preso il posto di Antonio Conte in panchina). I nerazzurri hanno perso già Achraf Hakimi (ceduto al Paris Saint-Germain) e Romelu Lukaku (al Chelsea campione d’Europa) e rischiano seriamente di perdere anche Lautaro Martínez, richiestissimo dai top club di Premier League e dall’Atlético Madrid in Spagna (destinazione, quest’ultima, che sarebbe assai gradita al Toro argentino). Anche Nicolò Barella, altro grande protagonista della cavalcata azzurra a Wembley a Euro 2020, è tra i giocatori più apprezzati oggi dalle big di tutta Europa e, vista la situazione del sodalizio nerazzurro, potrebbe accettare la corte di una tra Manchester United o Real Madrid, club che dalla scorsa stagione sono sulle tracce del centrocampista sardo. Insomma, da detentrice dello Scudetto, l’Inter si ritroverebbe così a difendere il titolo conquistato soltanto pochi mesi fa priva dei suoi migliori uomini, elemento che metterebbe le sue avversarie (prima tra tutte la Juventus) in una posizione di concreto vantaggio nella corsa Scudetto.