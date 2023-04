Calcio, rugby e attività didattiche a Selva Piana: partiti i lavori per il complesso sportivo polivalente

L’assessore comunale di Campobasso ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa: «L’intervento è finanziato con il patto per lo sviluppo della Regione Molise-Fsc 2014-2020. Il campo ha le dimensioni di 68 metri per 106»

Sono iniziati i lavori di costruzione di un complesso sportivo multifunzionale rugby – calcio – attività didattiche, ubicata in adiacenza del campo sportivo “Antistadio”, nell’area comunale di contrada Selva Piana. A darne notizia è l’Amministrazione Comunale di Campobasso grazie all’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa.

“L’intervento – ha spiegato l’assessore – è finanziato con il patto per lo sviluppo della Regione Molise – fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – con linea di intervento programma integrato per lo sviluppo del turismo sportivo e del benessere – azione impiantistica sportiva con poli integrati con offerta scolastica, turistica e qualità della vita.

L’opera una volta completata risulterà ben collegata sia alla viabilità urbana che a quella extraurbana – ha sottolineato Amorosa – per la presenza nelle immediate vicinanze dello svincolo della tangenziale cittadina, oltre ad avere in adiacenza un importante parcheggio.”

Il complesso si troverà ad essere collocato in un’area sportiva che ricomprende al suo interno tre campi da calcio, due campi da calcetto, un campo per il tiro con l’arco, una pista da pattinaggio, quattro distinte strutture adibite a spogliatoi e locali tecnici, due biglietterie, due ampie zone destinate a parcheggio ed altre infrastrutture minori.

“Il campo ha le dimensioni ml. 68,00 x ml. 106,00, sufficiente per consentirne l’utilizzo per le attività di rugby e calcio, sia a livello amatoriale che agonistico. – ha aggiunto l’assessore – Il tutto potrà essere completato e ottenere le acquisizioni degli eventuali pareri preventivi e consuntivi, necessari per le relative omologazioni.”

I lavori saranno così articolati: nel primo lotto funzionale si realizzerà integralmente il campo da gioco in erba sintetica completo di recinzione perimetrale; panchine atleti; porte da gioco; drenaggi per lo smaltimento delle acque profonde e canaline per la raccolta delle acque superficiali; canalizzazioni per i futuri impianti elettrici; blocchi di fondazione delle torri faro. Il sottofondo del campo da gioco ha la sezione conforme al regolamento della LND, rendendo l’impianto omologabile da parte della stessa lega.

Un secondo lotto dovrebbe prevedere il completamento di: spogliatoio atleti e relativi servizi che, tribune e servizi igienici spettatori, club house per terzo tempo e accoglienza visitatori, torri faro per illuminazione del campo da gioco e illuminazione dell’area pertinenziale con relativa sistemazione e dotazione di elementi di arredo urbano.