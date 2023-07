Calcio, Pontillo a rinforzo della difesa del Campobasso

Il Campobasso Football Club rende noto l’accordo con Pasquale Pontillo.

Classe 2004 originario di Marcianise, Pontillo è un difensore dotato di una buona struttura fisica abile nel giocare sia in posizione centrale che da esterno. Il giovane lupo è cresciuto nel settore giovanile del Napoli dove ha militato nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Primavera. Con quest’ultima da segnalare sono le 5 presenze nella Youth League.

Dunque il passaggio al Gravina prima di approdare in rossoblù.

“Ho delle ottime sensazioni – afferma Pontillo – conosco la grandezza della piazza ed il calore dei tifosi. Saremo obbligati a dare il massimo perché lo meritano tutti. Se sono qui è soprattutto per la grande professionalità che ho visto in questo club e nello staff”.