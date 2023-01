Calcio molisano in lutto: morto Salvatore Garofano, storico presidente dell’Asd Santeliana

Calcio molisano in lutto. Nelle scorse ore è venuto a mancare il geometra Salvatore Garofano, storico presidente dell’Asd Santeliana Calcio dal 1995 al 2020. Oltre alla passione per il calcio, era un professionista conosciuto e stimato in tutto il Molise ricoprendo l’incarico di responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Sant’Elia a Pianisi. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 5 gennaio, a Sant’Elia a Pianisi nella chiesa Madre del paese.

Foto dal profilo Facebook di Salvatore Garofano