Calcio molisano, i campionati regionali riprenderanno il 29 e 30 gennaio

I campionati regionali dilettantistici di calcio riprenderanno il 29 e 30 gennaio prossimi con le gare già programmate per lo scorso giorno 9. E’ quanto ha deciso il Comitato Regionale Molise, a seguito dell’incontro con il Commissario Straordinario, Giancarlo Abete, e con i presidenti dei Comitati regionali, sentite le società sullo stato di salute dei propri tesserati.

È stato stabilito, inoltre, che il 22 e 23 gennaio saranno recuperate le gare di semifinale di Coppa Italia di calcio a 11 e calcio a 5 e le gare rinviate di Prima, Seconda Categoria e Calcio a 5, purché non ci siano impedimenti legati al Covid. Per quanto concerne le attività dei Campionati regionali Allievi e Giovanissimi e i campionati e tornei provinciali, la ripartenza è programmata per il 5, 6 e 7 febbraio.

In occasione dell’incontro con il commissario Abete e i presidenti dei Comitati Regionali, è stata avanzata la richiesta alla Federazione di ottenere una riapertura dei termini dei trasferimenti e svincoli dei calciatori dal 26 gennaio al 10 febbraio. È stata presa in considerazione, inoltre, la possibilità di annullare la fase nazionale del campionato Juniores, per snellire il percorso dei campionati di Eccellenza e Promozione.