Calcio mercato: l’Olympia Agnonese ufficializza l’arrivo di 9 calciatori

L’Olympia Agnonese ufficializza l’accordo con nove nuovi calciatori già a disposizione del tecnico Andrea Liguori che potrà impiegarli domani a Monte San Giusto nella sfida contro il Montegiorgio. A vestire i colori granata dunque ci saranno, Leo Grazioso (in foto), centrocampista classe 1995, nativo di San Martino in Pensilis ed ex Cannara, Vastogirardi, Avezzano e Campobasso; l’esterno, Ferdinando D’Ercole, classe 1999 già ad Agnone nella passata stagione dove ha totalizzato 16 presenze mettendo a segno due marcature; il centrocampista classe 1998, Andrea Bottalico proveniente dalla Nocerina; Marco Fermo, centrocampista classe ’00, ex Matelica. Ed ancora: il difensore Walter Galiano, classe ’0, l’anno scorso in forza al Brindisi; l’attaccante Francesco Buono, classe ’99, arrivato dall’Acr Messina capolista del girone I. Per il reparto avanzato, grazie al certosino lavoro portato avanti dal responsabile dell’area tecnica Mauro Marinelli, la società di viale Castelnuovo cala un tris di argentini. Si tratta di Valentin Haberkon classe ’95, ex Rieti e un passato nella serie B argentina e romena; Ignacio Echarri, classe ’90, ex Gallipoli, Estudiantes, Cordoba e San Luis e Nicolas Alejandro Musso, classe ’95, ex Palestrina.

“Per l’Olympia da domani inizia un nuovo campionato – dichiara la dirigenza altomolisana dove si registra il rientro di numerosi ex soci – E’ questo l’ennesimo sforzo che abbiamo deciso di compiere pur di raggiungere l’obiettivo salvezza che resta alla portata del club alla sua quattordicesima stagione di fila in serie D. Siamo fiduciosi che i nuovi acquisti potranno rivelarsi all’altezza della situazione”. In merito al mercato, in uscita: Lombardi, Angelini, Quarta, Cassinis e Cecci.