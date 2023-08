Calcio, Manuel Esposito è ufficialmente Rossoblu’

Arriva in prestito al Campobasso Football Club dal Benevento



Classe 2005, il portiere originario di Minori cresce nella cantera del Costa d’Amalfi, per poi passare al Benevento: per lui l’intera trafila nel settore giovanile degli “Stregoni”. Manuel conta due convocazioni in Serie B (contro Parma e Cosenza) con Fabio Cannavaro ed una chiamata per Coverciano, dove ha svolto uno stage sotto la guida del Coordinatore dell’Area Portieri Nazionali Gaetano Petrelli.

Lo scorso mese la chiamata del capoluogo. A Vinchiaturo Manuel ha preso parte all’intero ritiro pre campionato dei rossoblù ed è oggi a disposizione di mister Mosconi per gli impegni ufficiali.

“Sono contento di essere qui. Sapevo già che sarebbe stata la mia destinazione ideale, ho fatto con i compagni tutto il ritiro e mi sono trovato molto bene, con loro, con il mister ed il preparatore dei portieri. Siamo tutti motivati per questa annata”. Ha dichiarato Esposito.

Benvenuto Manuel e buon lavoro!