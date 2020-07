Calcio. Lupi: chiuso l’accordo con il portiere Matteo Raccichini

Prende sempre più forma l’organico del Campobasso per la stagione agonistica 2020/2021. Il lavoro costante dei dirigenti rossoblù Luigi Mandragora e Stefano De Angelis ha portato oggi alla chiusura dell’accordo con Matteo Raccichini, giovane portiere marchigiano che lo scorso anno ha garantito grande sicurezza tra i pali, aggregandosi alla squadra di mister Cudini nella seconda parte del campionato. Prima del suo arrivo nel capoluogo Raccichini ha disputato il campionato di Serie C con la Sambenedettese, squadra con la quale ha trovato l’esordio nella categoria professionistica. Per Matteo un gradito ritorno tra i Lupi. La squadra e lo staff tecnico potranno contare su di lui già dal primo giorno di ritiro previsto per il 1°agosto.