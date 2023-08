Calcio, l’Isernia si affilia con la Lazio: «Notevoli benefici per società e tesserati»

«È con grande orgoglio che comunichiamo di avere raggiunto un accordo biennale con la SS Lazio per una affiliazione». È quanto si legge in un post pubblicato dal Città di Isernia San Leucio sui propri canali social in seguito all’accordo firmato dai rispettivi presidenti, Francesco Traisci e Claudio Lotito. La formazione molisana si appresta a disputare il prossimo campionato di Eccellenza regionale puntando alla promozione in serie D.

«L’accordo – si legge ancora nel post – porterà alla società e ai suoi tesserati notevoli benefici: Abbigliamento ufficiale Lazio Mizuno per tutti i tesserati; Tecnici Lazio che saranno presenti ad Isernia più volte nel corso dell’anno per supervisionare i nostri ragazzi e affiancare e sostenere il nostro club contribuendo alla nostra crescita attraverso un percorso metodologico formativo condiviso; Corsi di formazione per i nostri tecnici che garantiranno sempre maggiore qualità alle nostre sedute di allenamento (tutti i nostri tecnici sono laureati in scienze motorie ed hanno la qualifica di allenatore Figc Uefa B); Amichevole mensile a Formello dove i nostri ragazzi si potranno misurare con i pari età biancocelesti (a turno andranno le varie categorie) e questo permetterà al club capitolino di supervisionare i nostri atleti ed ampliare la sua rete scouting; 2 incontri di campionato allo stadio olimpico nei quali tutto il settore giovanile citta di Isernia San Leucio sarà ospite della SS Lazio; 2 camp estivi organizzati ad Isernia e provincia dalla SS Lazio con programma formativo diretto da tecnici SS Lazio; Organizzazione Lazio day una volta l’anno ad Isernia e provincia.

Ringraziamo il presidente Claudio Lotito che si è speso in prima persona affinché questa affiliazione potesse diventare realtà, il Direttore Angelo Fabiani ed il responsabile marketing e coordinatore Lazio soccer school Alessandro Ortenzi per la disponibilità e la grande professionalità dimostrata».