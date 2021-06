Calcio Lega Pro: Levigas e SS Città di Campobasso insieme fino al 2024

Guardare al futuro sempre con più certezze e con al fianco aziende leader nel proprio settore. In questa direzione è stato definito il rinnovo del contratto tra SS Città di Campobasso e Levigas che dalla prossima stagione e fino al 2024 figurerà come Top Sponsor dei rossoblù. Levigas, del gruppo Augusta Ratio, con un fatturato annuo di 150 milioni di euro, è una realtà italiana in rapida espansione che propone le proprie offerte luce&gas su tutto il territorio nazionale, ma che vede nel Molise un’importante area di sviluppo, come testimonia l’offerta ‘Vinci Coi Lupi’ dedicata proprio ai tifosi della regione. Dal 2019 si impegna con tutta la propria “energia” a sostenere la squadra di Campobasso ed è estremamente soddisfatta e orgogliosa della promozione in C. Per ribadire la fiducia nel progetto societario e per garantire il proprio sostegno economico per il conseguimento dei futuri obiettivi sportivi, ha deciso di prolungare la sponsorizzazione della squadra fino alla stagione 2023/2024, confermando il rapporto di costante e fattiva collaborazione con la proprietà. Un’ affidabile presenza che accompagnerà il Campobasso con fierezza, investendo a lungo termine nel progetto rossoblù. “Siamo orgogliosi di continuare questo percorso con una delle aziende più importanti del panorama italiano – dichiara il patron Maio Gesuè a margine dell’accordo – insieme continueremo a fissare i prossimi obiettivi per vivere nuove emozioni”.