Calcio, la Ss Campobasso in campo con la squadra maschile e femminile

La società del presidente Mario Giuliano sarà al via dei campionati di I categoria molisana e di Eccellenza abruzzese con le ragazze

«Stessa città, stessa passione», queste le parole chiave dell’ambizioso progetto della SS Campobasso del presidente Mario Giuliano. «Una novità sul territorio regionale – si legge nella nota della Ss Campobasso – quella di presentare al via dei campionati, una doppia compagine: la squadra maschile iscritta al campionato di prima categoria molisana e quella femminile iscritta al campionato d’eccellenza abruzzese. Per la squadra femminile l’orgoglio di essere l’unica squadra a rappresentare il Molise in terra d’Abruzzo.

La città di Campobasso, gli storici colori rossoblù, la volontà di ben figurare, il mix giusto per un campionato da lottare dalla prima all’ultima giornata. L’esordio della compagine maschile è fissato per il domani 9 settembre 2023 con il match di coppa Italia contro il San Giovanni in Galdo. Anche per le calciatrici l’esordio sarà la coppa Italia, poi, la volta del campionato.

Già sorteggiato il triangolare prima fase del girone che vedrà le rossoblù sfidare il Bagicalupo Vasto Marina e la Virtus Lanciano 1924. Le partite casalinghe saranno giocate all’antistadio intitolato agli storici allenatori “Rauso-Toti”.

Le partite dei due campionati si giocheranno in giorni diversi: la squadra maschile giocherà di sabato quella femminile la domenica. Responsabile tecnico ed allenatore della prima squadra maschile Nunzio Raffio. Un’altra curiosità per le rossoblù della SS Campobasso è quella di essere al femminile in tutti i ruoli, nello staff tecnico e di rappresentanza con tre 3 ex calciatrici: Paola Piacquadio giuda tecnica, Giusy D’Alessandro collaboratrice tecnica, Giusy Micatrotta team manager e preparatore atletico, e la dirigente Carolina Ciocca.

Il progetto del presidente Mario Giuliano piace e questo ha permesso alla SS Campobasso di beneficiare di partner commerciali provenienti da varie realtà imprenditoriali della regione. Le componenti ci sono tutte – si conclude nella nota – per avviare un percorso sportivo che saprà appassionare il pubblico amante dei colori rossoblù».