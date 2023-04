Calcio. Il Campobasso passeggia sul Campodipietra (19 – 0)

Ma il Campionato si deciderà all’ultima giornata

Il Campobasso “passeggia” sul Campodipietra così come era ampiamente previsto imponendosi per 19 a 0 nella penultima giornata del Campionato Regionale d’Eccellenza.

Per la squadra di Di Meo è stato un allenamento in vista della gara decisiva in programma domenica prossima. I Rossoblu sono andati a segno con il bomber Ripa autore di NOVE gol, poi con Franchi, Lombari e Tordella autori di una doppietta. Un gol a testa per Fazio, Guillari, Anastasia e Traoré.

Concomitante la vittoria dell’Isernia che si è imposta sulla Turris, pertanto la squadra pentr resta a – 2 punti dalla capolista Campobasso.

Decisiva per la vittoria del Campionato sarà l’ultima giornata del Torneo che si disputerà domenica prossima. Il Campobasso sarà impegnato a S. Croce di Magliano contro la Turris mentre l’Isernia sarà di scena sul rettagono di gioco dell’Olimpia Agnonese.

Il Campobasso si congeda dal proprio pubblico con una ennesima vittoria del Campionato.