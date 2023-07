Calcio, il Campobasso acquista il portiere Di Donato

L’estremo difensore, classe 2004, arriva dal Sambuceto

Ufficiale l’arrivo tra i pali di Giacomo Di Donato: il portiere classe 2004 è un nuovo lupo. Il giovane estremo difensore arriva dal Sambuceto, squadra con la quale ha collezionato nella passata stagione 37 presenze ed 11 reti inviolate tra campionato e Coppa Italia. Nella kermesse tricolore, Di Donato è stato anche avversario dei rossoblù.

Per lui l’intera trafila con la società abruzzese prima dell’approdo agli ordini di mister Mosconi. A dispetto della giovane età, in questi anni Giacomo si è messo in luce sul campo guadagnandosi la convocazione dell’ex Juventus Giuliano Giannichedda per il Raduno Territoriale dell’Area Centro della Rappresentativa Serie D under 18. Adesso, per lui, una nuova avventura nel capoluogo.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Fin dal primo momento questa società mi è sembrata seria e molto preparata, con ambizioni importanti, motivo per il quale ho puntato molto su di essa. Spero di potermi esprimermi al massimo delle mie potenzialità, ho voglia di mettermi in gioco”.

Il primo incontro con il lupo: “Già dalla Coppa Italia, in Sambuceto – Campobasso, sono stato affascinato dalla società stessa e dai suoi tifosi, accorsi quel giorno alla Cittadella dello Sport. Posso dire che sicuramente non potevo desiderare altre squadre se non questa, alla quale andrà la mia massima dedizione”.