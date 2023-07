Calcio femminile, via al Mondiale: tutte le favorite

E’ tempo dei Mondiali di calcio femminile. L’attesissimo torneo, che nel 2019 è stato vinto dagli Usa conseguendo un grande successo di pubblico ed attenzioni, si gioca stavolta in Nuova Zelanda ed Australia registrando la partecipazione di 32 nazioni fra cui l’Italia del CT Milena Bertolini.

I portali di scommesse mondiali calcio femminile non danno particolare credito alle nostre azzurre, «confinate» addirittura al 14° posto nella lista delle possibili vincitrici, dove invece spicca proprio quella degli Stati Uniti che, con la quota stabilita a 3.00, risulta essere la più probabile vincitrice anche di questa edizione 2023. A ruota Inghilterra a 4.35, Spagna a 6, Germania a 7 e Francia a 8. Questo dunque il lotto delle nazionali che si giocherà l’ambito trofeo.

Il CT Milena Bertolini è particolarmente fiduciosa nelle sue ragazze e punta in primis su «adattamento e duttilità» come affermato in una sua recente intervista, nel corso della quale spiegava convocazioni e clamorose assenze, tra cui quella di Sara Gama, eccellente difensore nonché capitana della Juventus, esclusa però dall’elenco delle convocate azzurre.

Nonostante questo episodio, che ha un po’ minato la carovana azzurra, c’è comunque la giusta convinzione che si possa fare bene. L’esordio delle azzurre è fissato alle ore 8.00 italiane di lunedì 24 luglio contro l’Argentina e sapremo subito di che pasta sono fatte Elena Linari (nuovo capitano) e compagne.

La manifestazione, che si concluderà con la finalissima il 20 agosto, prenderà il via giovedì 20 luglio con in campo le due nazioni organizzatrici: Nuova Zelanda – Norvegia alle ore 9.00 e Australia – Repubblica d’Irlanda alle 12.00. Sarà possibile seguire l’evento sulle reti Rai che trasmetteranno in diretta, in chiaro, gratuitamente ed in esclusiva le partite dell’Italia e nel complesso di 15 partite della manifestazione iridata, comprese la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.