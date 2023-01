Calcio Eccellenza, il Campobasso 1919 passa a Sesto Campano e si riprende la vetta

I rossoblù chiudono la pratica nel primo tempo con le reti Tordella e Ripa

Il Campobasso 1919 si riprende la vetta della classifica del campionato di Eccellenza (con la gara in meno da recuperare con il Castel di Sangro) battendo per 2-0 in trasferta il Sesto Campano e scavalcando momentaneamente l’Isernia (a -2) impegnata domani al Colalillo di Bojano.

I rossoblù chiudono la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Tordella al 16′ e al raddoppio di Ripa al 24′ e riescono a controllare abbastanza agevolmente le sortite dei ragazzi di Cecchino portando a casa tre punti preziosi con l’ottava vittoria consecutiva. Mercoledì prossimo, 1° febbraio, per i ragazzi di Di Meo è in programma il recupero con il Castel di Sangro al Selvapiana, mentre domenica 5 febbraio i rossoblù scenderanno in campo al Marchese del Prete di Venafro per la finale di coppa Italia regionale con l’Aurora Alto Casertano.