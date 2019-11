Calcio-Eccellenza: dopo 11 giornate Venafro unico terzo incomodo molisano

Un terzo dell’eccellenza molisano/campana di calcio è alle spalle, per cui è possibile un primo consuntivo della stagione del calcio dilettantistico della nostra regione, seppure assai parziale. Subito un dato : sin qui il campionato parla più campano che molisano, col solo Venafro al momento a fare da terzo incomodo tra il duo alto casertano Tre Pini di Piedimonte Matese e Comprensorio Vairano di Vairano Patenora. In effetti la classifica dopo 11 giornate è la seguente : in testa il Tre Pini con 31 punti, insegue in seconda posizione il Venafro a quota 28, mentre terzo è il Comprensorio Vairano con 27 punti. Seguono, quarti, Acli Cb & Campodipietra e Sesto Campano a quota 19 (col Sesto che ha un match da recuperare), mentre più dietro sono Roccasicura quinto con 18 punti e una partita in meno, Real Guglionesi, un match da recuperare e sesto a quota 16, e settimi il duo Aurora Alto Casertano e Isernia fermi a 15 punti, anch’essi con una partita in meno. Torniamo alle prime della graduatoria per approfondire il loro ruolino di marcia dopo un terzo di stagione : la primatista Tre Pini ha 32 gol all’attivo e 12 reti subìte con 10 vittorie, zero sconfitte ed un pari (rocambolesco quello di domenica scorsa sul rettangolo dell’Acli Cb & Campodipietra, dove i matesini stavano soccombendo per 5 a 1 prima di trovare l’incredibile pareggio finale del 5 a 5 !), il Venafro che è secondo conta su 35 realizzazioni e 9 gol incassati con 9 successi, un pari ed una sconfitta, il Sesto ha segnato 25 volte ed incassato 16 reti con 6 vittorie, un pari e tre sconfitte, mentre l’Acli Cb & Campodipietra è andato 28 volte a segno e subìto 24 gol con 6 vittorie, un pari e quattro sconfitte. Se la vedranno queste cinque compagini a contendersi promozione diretta in D ed accesso ai play off? Non è possibile affermarlo sia perché c’è ancora tanto da giocare e sia perché le inseguitrici, cioè Roccasicura, Real Guglionesi ect., sono a ridosso. Intanto però quanto sin qui emerge è assai chiaro : la concorrenza casertana è fortissima e per le compagini dilettantistiche molisane sarà dura essere tra le protagoniste finali della stagione. Domenica prossima comunque ecco il primo match/verità dell’eccellenza molisano/campana 2019/2020 : a Piedimonte Matese si gioca Tre Pini/Venafro, ossia prima contro seconda, con tantissima posta in palio soprattutto in prospettiva stagionale futura. La compagine venafrana del Presidente Nicandro Patriciello, ed allenata dall’ex del Torino Bernardi, vorrà uscire indenne per proseguire quanto di buono sin qui fatto vedere, ma i matesini non intendono lasciarsi sfuggire l’occasione per distanziare i diretti concorrenti alla vetta del girone. Altri match di cartello della 12^ giornata : Pol. Gambatesa/Comprensorio Vairano, Sesto Campano/Termoli e Boiano/Acli Cb & Campodipietra.

