Calcio, Eccellenza. Il Campodipietra fa la voce grossa e risponde alle big. Vola l’Aurora Casertano

Dopo gli anticipi del sabato, che avevano messo in evidenza le ambizioni di vertice di Isernia Fraterna e Venafro, la quarta giornata di Eccellenza fa segnare la pronta risposta dell’Aurora Alto Casertano, tornata ad affiancare i bianconeri di Capaccione al primo posto. Un sigillo esterno, quello di Panico & co., un 2-0 sul campo del San Leucio Volturnia confezionato dai gemelli del gol. Dopo il vantaggio del solito Panico, ci ha pensato Di Matteo a chiudere i giochi nella ripresa.

La vetrina del giorno è da condividere però con il Campodipietra, bello ed efficace nel 5-3 rifilato al Castel di Sangro Cep in trasferta. Cordone aveva chiesto ai suoi una prova coraggiosa per dare continuità ai risultati, ed è stato accontentato da un Tourè in stato di grazia (ed autore di una doppietta), ma anche da una dimostrazione corale da parte di una squadra ormai collaudata. Menzione per Aletta (anche lui a segno) e per gli interpreti offensivi Cavaliere e Tucci. Oscurata così la giornata di grazia tra gli abruzzesi di Fascine.

Si concludono in parità, infine, gli altri match di giornata. Pirotecnico 3-3 tra Aurora Ururi e Gambatesa (tris di Finizio per i giallorossi); il Baranello viene riacciuffato a cinque minuti dal termine dal coriaceo Real Guglionesi. Ala Fidelis e Pietramontecorvino si dividono la posta dando un pizzico di brio alle rispettive classifiche.

(foto pagina Fb-Saliola, Campodipietra calcio)

RISULTATI 4^ GIORNATA-ECCELLENZA

Bojano Isernia Fraterna Roccasicura 0-2 Campobasso 1919 Sesto Campano 0-2 Venafro Termoli Calcio 4-0 Ala Fidelis Pietramontecorvino 1-1 Aurora Ururi Pol. Gambatesa 3-3 Castel di Sangro Cep Campodipietra 3-5 Real Guglionesi Baranello 1-1 San Leucio Volturnia Aurora Alto Casertano 0-2

CLASSIFICA