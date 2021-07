Calcio e Politica, stasera la presentazione del libro di Lala e Nichil a Larino

Chi sono i criminali, cosa ci racconta la scena di un crimine, perché le donne uccidono meno degli uomini (solo il 13%) e perché invece sono sempre più vittime, perché esiste ancora l’omicidio d’onore e perché viene percepito, in alcune culture come qualcosa di eticamente giusto, che valore hanno i percorsi rieducativi per i criminali?

Questi e tanti altri temi sono stati affrontati ieri nel corso dell’appuntamento Aut Aut che ha visto protagonista la criminologa Francesca Capozza nella bellissima terrazza di Palazzo Norante a Campomarino.

Soddisfatto il primo cittadino Pier Donato Silvestri che ha auspicato a che si possa continuare a realizzare eventi culturali e impeccabile come sempre l’organizzazione dell’Istituzione Centro Servizi culturali e Turistici di Campomarino che ha provveduto ad accogliere il pubblico dell’Aut Aut con un brindisi a base di vini delle Tenute Marta Rosa.

Dopo la tappa di Campomarino c questa sera l’Aut Aut Festival approda a Larino nella bellissima cornice di Palazzo Ducale.

Alle ore 19.00 di oggi giovedì 22 luglio sarà presentato il libro degli autori Pierpaolo Lala e Rocco Luigi Nichil ‘Invasione di Campo. Il calcio nel linguaggio e nel racconto politico’ edito da Manni Editori.

Pierpaolo Lala, giornalista e operatore culturale leccese, tra i fondatori di Coolclub, si occupa di comunicazione e organizzazione di eventi e festival. Ha dato vita alle rassegne di incontri ‘Io non l’ho interrotta’ e ‘Conversazioni sul futuro’.

Rocco Luigi Nichil è ricercatore di Linguistica italiana presso l’Università del Salento. Scrive di sport e lingua per il sito Treccani. E’ Autore del volume ‘Il secolo dei Palloni’.

Il libro ‘Invasione di campo’ descrive la lunga storia d’amore tra panchine a bordo campo e aule parlamentari, una storia che nasce in Italia a fine Ottocento, che muove i primi passi negli anni del fascismo, inizia a correre durante la Prima Repubblica e va a segno con le vittorie sportive e politiche di Berlusconi, arrivando con forza fino ai nostri giorni.

L’evento è gratuito, si svolge all’aperto nel rispetto delle regole anti Covid.