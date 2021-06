Calcio, domani al Selvapiana Finale Campionato regionale Eccellenza

Si svolgerà domani 19 giugno 2021 alle ore 16.00 presso lo Stadio “Nuovo Romagnoli” in c.da Selvapiana a Campobasso la Finale del Campionato Regionale di Eccellenza della s.s. 2020/2021 tra le società A.S.D. Aurora Alto Casertano vs SSDRL Città di Isernia Fraterna.

Per la Finale Regionale è previsto lo svolgimento di due tempi da 45 minuti ciascuno; qualora al termine dei 90’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si provvederà ad effettuare 5 tiri di rigore per squadra, in alternanza. Perdurando la situazione di parità, si procederà con i tiri di rigore ad oltranza (secondo quanto previsto dalle Istruzioni relative alla esecuzione dei tiri dal punto del calcio di rigore – Regola 10 delle Regole del Giuoco del Calcio).

La società vincente acquisirà il diritto alla promozione al Campionato Nazionale di Serie D della s.s. 2021/2022.