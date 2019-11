Calcio dilettanti, Venafro unico antagonista di Piedimonte e Vairano

Nell’eccellenza campano/molisana contro lo strapotere delle squadre campane del girone interregionale

Eccellenza campano/molisana di calcio dopo dieci giornate di campionato e primi verdetti assai significativi. In testa, nettamente avanti dall’alto dei 30 punti all’attivo con dieci vittorie, zero sconfitte e nessun pari (!), il Tre Pini di Piedimonte Matese, storica piazza calcistica dell’alto casertano che sin qui sta dettando legge senza incontrare ostacoli di sorta. Alle sue spalle, primo team molisano che cerca di farsi spazio, il Venafro del presidente Nicandro Patriciello e di mister Bernardi (tecnico con passato calcistico di serie A, esattamente con la casacca del Torino) che insegue a quota 25 (con 8 successi, un pari ed una sconfitta, patita per mano del Termoli che rischia adesso di non proseguire la stagione dopo aver disertato l’ultima trasferta in casa del Tre Pini per motivi societari), una lunghezza avanti al Comprensorio Vairano, che ha 24 punti all’attivo grazie a 7 successi e tre pari. Seguono appaiati in quarta posizione Roccasicura e Acli Cb & Campodipietra con 18 punti, due lunghezze avanti a Sesto Campano (che deve recuperare una partita) e Guglionesi, 16 punti entrambe. Quindi Isernia (15), Baranello (12) e via via tutte le altre sino al fanalino di coda Aliphae, team casertano fermo ancora a 0 punti assieme ai molisani del Campobasso 1919. Torneo di eccellenza calcistica campano/molisana quindi sin qui dominato dai matesini del Casertano altissimo, col Venafro che cerca di fare da guastafesta e contrastare il dominio calcistico campano in terra molisana del duo Tre Pini-Comprensorio Vairano. Ricordato che in D salirà di diritto la prima assoluta dell’eccellenza regionale 2019/2020 e che dalla seconda alla quarta disputeranno i play off per accedere alle eliminazioni nazionali in vista della D, questo il prossimo turno di campionato delle squadre di vertice dell’eccellenza molisano/campano : Acli CB & Campodipietra/Tre Pini, Venafro/ Pol. Gambatesa, Comprensorio Vairano/Pietramontecorvino e Roccasicura/Aliphae. Tonino Atella