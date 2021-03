Calcio: Daniela Mancinelli fa il suo ingresso nel Cda della SS Città di Campobasso

Il Consiglio d’amministrazione della SS Città di Campobasso ha un nuovo componente. Si tratta di Daniela Mancinelli, CEO della N6A. Premiata come stella nascente del marketing, per la categoria under 40, risulta tra le dirigenti d’azienda con maggiore professionalità e prospettiva negli Stati Uniti. A Daniela l’augurio di buon lavoro da parte di tutta la società rossoblù. “L’ingresso di Daniela Mancinelli – sottolinea Mario Gesuè – è un ulteriore passo in avanti nella costruzione e nel consolidamento della compagine societaria. Siamo felici di avere una donna al nostro fianco in un ruolo di leadership nel CdA: il lavoro di tutto lo staff potrà contare sulle sue grandi capacità e sulla sua professionalità per far diventare il Campobasso una realtà sempre più in crescita nel panorama calcistico italiano.”