Calcio: Cln Cus Molise, tutto pronto per la prima assoluta su Sky

Il Circolo La Nebbia Cus Molise è pronto ad aggiungere un altro importante tassello al suo percorso di crescita che in questi anni ha visto il sodalizio salire alla ribalta nazionale del futsal grazie ai risultati ottenuti frutto di lavoro passione e sacrificio . Quella di domenica per il sodalizio campobassano sarà una serata speciale con l’esordio assoluto su Sky. La sfida di Genzano contro l’Ecocity, valida per la diciottesima giornata del campionato di serie A2 girone B, si giocherà alle ore 20.45 e verrà trasmessa in diretta sul canale 202 della piattaforma. Un motivo ulteriore di vanto ed orgoglio per tutte le componenti del Cln Cus Molise, pronto a giocare a testa alta contro la corazzata di Angelini, attuale seconda forza del girone a stretto contatto con la capolista Lido di Ostia. Sarà un momento di confronto importante con le telecamere a raccontare nel dettaglio una partita che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre. Per capitan Di Stefano e compagni sarà una vetrina importante che permetterà di mettere ulteriormente in bella mostra qualità e gioco di un gruppo che ha saputo ritagliarsi un posto importante nel mondo del futsal dei grandi. I molisani hanno grande voglia di riscatto e hanno preparato il confronto con dovizia di particolari, consapevoli delle difficoltà che si andranno ad incontrare nei 40’ ma anche delle proprie importanti potenzialità da poter sfruttare. Di contro l’Ecocity, che contro l’Active (affermazione 2-1 sabato scorso) ha infilato l’undicesimo successo consecutivo, non ha intenzione di rallentare la sua corsa. Per i rossoblù ospiti sarà senza ombra di dubbio una sfida bella da giocare al cospetto di tanti campioni, giocatori che in carriera hanno vinto trofei e vestito la maglia della nazionale. Da Romano a Miarelli, passando per Lukaian, Lolo Suazo, Fornari, Fusari. Sono questi solo alcuni degli elementi che compongono la rosa dei romani, elementi che obiettivamente hanno ben poco a che vedere con la categoria. Ma il Cln Cus Molise cercherà, come già accaduto in passato, di mettere in difficoltà la corazzata del presidente Tuccillo, provando a tornare a casa con un risultato positivo.

Arbitri – La sfida del Palacesaroni sarà diretta da Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa e Giovanni Lo Prete della sezione di Catanzaro. Il crono sarà Roberto Galasso della sezione di Aprilia.