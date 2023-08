Calcio, Bifini: “Sarà un Vastogirardi fastidioso per molti”

Il tecnico dei gialloblu, terminato il ritiro, parla della stagione che sta per iniziare

Ai microfoni del club gialloblù dell’Asd Vastogirardi il tecnico Alessio Bifini, tra ritiro estivo e la nuova stagione. Il tecnico è sicuro di una cosa, di volere una squadra fastidiosa per tutte le compagini che si affronteranno.

Mister Bifini terminato il ritiro da diversi giorni, che linea può tracciare?

“Abbiamo fatto quasi 20 allenamenti dove ci sono stati grandi carichi di lavoro. Dobbiamo avere un’identità forte, bisogna alleggerire la settimana di lavoro in modo da farsi trovare pronti prima in Coppa e poi in Campionato”.

Il 27 ci sarà Campobasso-Termoli, ha avuto modo di vederle visto che la vincente sarà il nostro avversario di Coppa?

“Sarà una grande sfida di Coppa tra Campobasso e Termoli. Il Termoli si è rinforzato molto, il Campobasso con l’allenatore Mosconi con il quale ho vinto un campionato da giocatore ad Arezzo è una grande compagine, aspetteremo la vincente ma di sicuro giocheremo la nostra partita”.

Il campionato anch’esso è alle porte, i gironi ancora non sono stati stilati ma qualora sarà il girone F (Campobasso, Chieti, L’Aquila), che girone pensa di affrontare?

“Indipendentemente da quale girone prenderemo, se sarà il campionato come quello dell’anno scorso ci saranno squadre importanti. In caso di un girone diverso, affronteremo senza problemi le altre avversarie, in fin dei conti si gioca undici contro undici quindi cambia poco. Per me l’unico metodo per affrontare qualsiasi avversario è il lavoro, in modo da sviluppare un gioco fluido e avere una mentalità vincente. Inoltre, vorrei definire il Vastogirardi una squadra fastidiosa, pericolosa per tutti. Se ci saranno corazzate come Campobasso, Chieti, L’Aquila le affronteremo come tutte le altre non dobbiamo avere paura di nessuno”.