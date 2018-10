Calcio balilla, è il giorno della finalissima 3.0

CAMPOBASSO

Tutto pronto per la finalissima di questa sera del Torneo dei Campioni di Calcio balilla organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Trivisonno Biliardi e Giochi di Campobasso. Come di consueto, nella sede di via San Giovanni, a partire dalle ore 17, si daranno battaglia le squadre iscrittesi all’appuntamento, quest’anno 16, che hanno partecipato alle tappe svoltesi tra giugno 2017 e settembre scorso.

ANDREA PIETRA E CARMINE MUSELLA ALBERTO LOZZI E NOE DONATONE ANGELO MASCIA E ANGIOLINO SEBASTIANO RODOLFO PICCIANO E GIULIO TOMARO ALDO FRATANGELO E ALEX FERRARA WALTER PALMIERO E VINCENZO TUCCI VINCENZO E BERARDINO D’ALESSANDRO CARMINE CARRELLI E ANTONIO CIARLONE FABRIZIO SIBELLI E LUIGI IANTOMASI FRANCESCO D’ALESSANDRO ED ALESSANDRO DI BLASIO ANGELO STINZIANI E ANGELO D’ALESSANDRO COSTANTINO PIEDIMENTE E MICHELANGELO RUSSO ISIDORO D’ABATE E MICHELANGELO RUSSO GIANMARCO NERO E GUIDO GRECO



La Trivisonno Biliardi e Giochi, che da sempre lega il proprio nome al territorio, alla città di Campobasso ed al Molise, quest’anno promuove durante lo svolgimento della manifestazione anche prodotti tipici prettamente siciliani ma lavorati e confezionati dalla ditta #TIPICO47SM di Gildone. Arancini bianchi o rossi, al tartufo o con gamberetti, cassata e cannoli ma anche pampanella accompagneranno la finalissima 3.0 del torneo e i visitatori che, con ingresso assolutamente gratuito, vorranno recarsi nei locali della sede campobassana.