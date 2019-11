Calcio a 5 under 19, la Chaminade impone il pari alla capolista

Prezioso 4-4 al Palasturzo contro l’Acqua&Sapone davanti ad un gran pubblico

CAMPOBASSO. Voleva il successo la Chaminade Campobasso, ma bloccare sul pari la capolista del girone L under 19, che fino ad oggi aveva solo vinto, sa di vittoria. Pubblico delle grandi occasioni al Pala Sturzo per la sfida contro l’Acqua&Sapone, 4-4 il finale. A 30 secondi dall’intervallo lungo, Di Camillo esce palla al piede serve De Nisco bravo Gallo a ribattere in rete per il vantaggio Chami, 1-0. La ripresa si apre con un uno due micidiale della capolista Collevecchia da corner serve Lupinetti che anticipa tutti e fa 1-1. Sessanta secondi più tardi, Onnembo trova la rete del sorpasso. La risposta dei molisani non tarda ad arrivare Evangelista vince un contrasto serve De Nisco che tutto solo non trova il tap-in vincente. Chami vicina al pareggio ancora con De Nisco smanaccia Modesti che rilancia il contropiede non si intendono Bozza e Di Camillo Trabucco di rapina porta a tre le marcature.

Si susseguono le azioni per una gara giocata sempre a ritmi alti. Corner di Fieramosca per Gallo che dalla distanza accorcia, doppietta per lui e 2-3 sul tabellone luminoso. Bagarre in area Fieramosca e Salvatore non trovano il tap-in vincente, la Chami vuole il pareggio. Espulso Trabucco per fallo su Zurlo, uomo in più per i padroni di casa. Evangelista recupera palla allarga per Fieramosca che vede solo quasi sull’out del fondo De Nisco che realizza il gol del 3-3, sedicesimo centro stagionale per lui oggi al secondo posto nella classifica marcatori. Solo due minuti più tardi l’azione si ripete questa volta Gallo ruba palla De Nisco per Zurlo che porta di nuovo in vantaggio la Chaminade.

Mister Di Eugenio gioca immediatamente la carta del quinto di movimento, la superiorità numerica porta i suoi frutti Zappacosta lasciato solo è libero di realizzare il 4-4. Nell’ultimo giro di lancetta mister Cavaliere prova a vince il match con il gioco a cinque, non si sblocca il risultato e arriva un buon punto contro la big del girone Acqua&Sapone. Continua il novembre inteso con l’Under 19 che merco0ledì 20 torna in campo per la Coppa Italia alle 18 al Pala Sturzo contro la Tombesi con gara di ritorno al Ortona sette giorni più tardi. Gli appuntamenti di Coppa saranno intervallati dalla trasferta di Celano e nel weekend si scende in campo per la nona di andata.

CHAMINNADE – ACQUA&SAPONE (1-0) 4-4



CHAMINADE: Di Camillo, D’Attellis, D’Imperio, Salvatore, Di Nunzio, Bozza, Evangelista, Fieramosca, De Nisco, Gallo, Zurlo, Polo.

Allenatore: Cavaliere

ACQUA&SAPONE: MODESTI, Maddalena, Zappacosta, Patricelli, Onnembo, Caporale, Collevecchio, Diodati, Marrazzo, Trabucco, Lupinetti, Giuliani.

Allenatore : Di Eugenio



Reti: doppietta Gallo (CCB), Lupinetti (AS), Onnembo (AS) , Trabucco (OS), De Nisco (CCB), Zurlo (CCB), Zappacosta (AS).