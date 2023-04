Calcio a 5, torneo delle Regioni. Sconfitta la Under 19 C5 Molise

U19 CALABRIA 9 – U19 MOLISE 2

Calabria: Fanile, Piro, Celi, Panetta, Scigliano, Iaria (K), Anello, Savio, Praticò, Costantino, Pellegrino, Valia.

All.: Sig. Mendicino

Molise: Pettorossi, Galuppo, Icurti, Gentile, Moffa, Olivieri, Eliseo, Di Vincenzo, Pazienza (K), Adovasio, Di Palo, Franco.

All.: Sig. Marsella

Arbitri: Sig.ri Sig. Calzavara (Sez. Padova) Baruffi (Sez. Treviso) Crono: Baccaglini (Sez. Rovigo)

Reti: C Savio (1’ pt), M Pazienza (7’ pt) C Costantino (8’ e 16 pt, 19 pt, 4’ st), C Iaria (10’ pt, 5 st), C Pellegrino (8’st), Moffa (13’ st)

Ammoniti: Moffa (M), Piro (C)

Prima giornata di gare per la Juniores C5 Molise al Palasport di Bovolone contro il C.R. Calabria. Un banco di prova importantissimo per la selezione di Mister Sanginario, sostituito, per impegni di campionato, da Mister Marsella. Pronti via! Primo minuto di gioco, e subito la Calabria con Savio sblocca il risultato con un tiro dal limite al termine di uno schema ottimamente riuscito, battendo l’estremo difensore Di Palo. Dopo il buon inizio della Calabria, il Molise cerca di riprendersi il gioco al 4’ con Pazienza, ma la sfera si dirige oltre la porta alla sinistra di portier Fanile. La Calabria attacca dando non poco filo da torcere ad un Molise ben organizzato; degne di nota le perfomance nella prima decade di gioco del portiere della Pol. Bojano Di Palo. Il Molise non si arrende, ci crede e pareggia al 7’ concretizzando una notevole azione con capitan Pazienza del Torremaggiore, abile a concludere un’ ottima trama di gioco. Risponde la Calabria con Costantino all’8’, da solo sulla sinistra, in un match ricco di ritmo e di velocità sin dai primi minuti. Ancora Calabria al 10’ con capitan Iaria che, con una serie di fraseggi in area, incrocia i pali e mette in sicurezza il risultato della gara, portando i suoi a quota 3. Ultimi minuti della prima frazione con una Calabria insidiosa in area, grazie ai diversi input offensivi di Costantino, ma il Molise regge la trama, difende e attacca coordinato dall’energia di Pazienza. Ha la meglio il centrale al 16’ con un lancio potentissimo e alto dalla distanza, lasciando a bocca asciutta il bravo Di Palo, bucando così il quarto sacco con il con suo secondo gol del match. Non portano frutto le idee offensive del Molise, sul calare del cronometro, davanti ad una Calabria che non ci sta a cedere il passo. Arriva la tripletta sul finale con Costantino che supera in area gli avversari molisani, e sferza un sinistro decisivo per l’estremo molisano allungando così ancora di più il divario.

Riparte subito in vantaggio la Calabria al 2’, con un calcio di rigore tirato alla perfezione da Iaria. Il Molise non riesce ad arrestare il crescendo dei calabresi. Ancora ritmo incalzante della Calabria U19 con Costantino al 4’ e Iaria al 5’che spengono i sogni del Molise con altre due sfere calciate in maniera esemplare dai due centrali calabresi. All’8’ della seconda frazione di gioco, arriva la nona rete della Calabria con Pellegrino che cavalca l’onda della disattenzione molisana per chiudere con una brillante sferzata una notevole azione di gioco. Il Molise prova a riprendersi dal torpore con Moffa al 13’. Con una classica puntata, il laterale del Torremaggiore prende in controtempo Fanile all’angolo basso della porta, incasellando il secondo punto di consolazione per i suoi, che non è sufficiente a raggiungere gli avversari in un match ben scritto dalla Calabria. Poche azioni significative sul calare del cronometro che non cambiano la matematica della gara, che si chiude con il risultato di 9-2 per la selezione Juniores del C.R. Calabria.

Oggi, Domenica 2 aprile 2023, secondo appuntamento del girone eliminatorio “E” contro il CPA Trento, al Palazzetto dello Sport di Mozzecane (VR).