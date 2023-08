Calcio a 5, serie A2 élite: iniziate le visite mediche per il Cln Cus Molise

Le vacanze sono agli sgoccioli per il Circolo La Nebbia Cus Molise. In attesa dell’inizio della preparazione fissato per lunedì prossimo 28 agosto, nella giornata di oggi sono iniziate le visite mediche dei giocatori che indosseranno la maglia rossoblù nella prossima stagione.

I primi sono stati il capitano Antonio Di Stefano e Nathan, entrambi confermati dalla passata stagione, che hanno svolto la visita di idoneità sportiva presso il Programma assistenziale di Medicina dello sport e dell’esercizio fisico ASREM-UNIMOL diretto dal Professore Germano Guerra.

Un centro, quello diretto dal Prof Guerra decisamente all’avanguardia con uno staff medico di grande livello e di assoluta professionalità che si avvale di macchine di nuovissima generazione pronte a garantire risultati praticamente perfetti. Un centro che rappresenta di fatto un’eccellenza nel mondo della sanità molisana, al quale fanno riferimento in tanti. Continua dunque il connubio vincente tra il Cus Molise e l’Unimol. Nello sport la sicurezza viene prima di tutto e un’accurata visita medica prima di una lunga stagione sportiva è un punto di partenza importante per affrontarla al meglio.

Nei prossimi giorni anche gli altri giocatori a disposizione del tecnico Sanginario si sottoporranno alla visita in modo da presentarsi alla preparazione nelle migliori condizioni. Poi, da lunedì si comincerà a lavorare sul campo da un punto di vista atletico e tecnico. Di sicuro, nella sua prima stagione nel campionato di serie A2 élite il Cln Cus Molise vuole farsi trovare pronto per provare a raccogliere importanti soddisfazioni così come avvenuto negli ultimi anni.