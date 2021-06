Calcio a 5 Serie A2, Circolo La Nebbia Cus Molise regina di correttezza

Conquistata la vittoria della Coppa Disciplina del gruppo C

Una vittoria che ha un valore doppio, un valore speciale per chi, come la società del Circolo La Nebbia Cus Molise ha basato da sempre il suo progetto sulla correttezza all’interno e all’esterno del rettangolo di gioco. Anche per la stagione 2020-2021 il club del capoluogo ha potuto mettere in bacheca la vittoria della coppa Disciplina del girone C di serie A2. Con 6,90 punti il Cln Cus Molise ha preceduto nella speciale graduatoria, la Virtus Rutigliano (4,60 punti poi ritirata dal campionato) e il Futsal Cobà (che ha totalizzato 10,75 punti). Un risultato merito di un lavoro certosino svolto nel corso del tempo da parte di tutte le componenti che non hanno mai lasciato nulla al caso ma sono riuscite a mettere ogni tassello al posto giusto. Il punteggio totalizzato dal team molisano è frutto soltanto delle sanzioni di gioco avute durante la stagione regolare. Nessuna ammenda e nessuna diffida sono infatti state comminate alla società e al campo da gioco. Una vittoria, quella della coppa disciplina che inorgoglisce e rende merito al lavoro d’equipe svolto da un sodalizio che ha saputo negli anni ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama nazionale del futsal diventando anche un modello e un esempio da seguire. “E’ per noi una vittoria che vale doppio – rimarca il tecnico Sanginario – sono ormai tanti anni che la speciale classifica riservata alla ‘correttezza’ ci vede in testa e la cosa non può che farci piacere. Il merito è di tutti, nessuno escluso, perché da sempre alla base dei nostri grandi risultati c’è la correttezza, in campo e fuori. Da allenatore di questa squadra mi sento di dover fare pubblicamente i complimenti alla società, allo staff e ai giocatori che ogni sabato scendono in campo e pur non tirando mai indietro la gamba, riescono sempre a lottare in maniera corretta su ogni pallone, senza dimenticare quello che è il rispetto delle regole e dell’avversario che si ha di fronte. Siamo fieri e orgogliosi di questo ennesimo successo che ci spinge a fare sempre meglio e sulle cui basi andremo a costruire la nostra prossima stagione”.