Calcio a 5, Nathan approda al Circolo La Nebbia Cus Molise

Il neo acquisto classe 2001: “Sono molto felice ed entusiasta, non vedo l’ora di cominciare”

Nathan Zimbabwe De Oliveira Simao, classe 2001 è un nuovo giocatore del Circolo La Nebbia Cus Molise. Arrivato in Molise nella passata stagione, dopo aver perfezionato il tesseramento, sarà a disposizione di mister Sanginario per il campionato 2022-2023. Un giocatore che sicuramente potrà dare un contributo importante alla causa rossoblù. “È sempre stato un sogno per me diventare un giocatore di futsal – spiega – quando il Cln Cus Molise mi ha dato l’opportunità di conoscere il progetto e la squadra, sono rimasto colpito favorevolmente e non ho avuto alcun dubbio sull’accettare la proposta. Il tutto mi ha reso molto felice ed entusiasta, non vedo l’ora di cominciare”.

“Mi sono trovato molto bene con il gruppo, mi piacciono molto i compagni e la società, tutti mi hanno aiutato ad adattarmi bene. Sono molto contento, non vedo l’ora di tornare a Campobasso e iniziare la preparazione. Con un grande lavoro di squadra possiamo partire bene e toglierci delle belle soddisfazioni. Mi considero un giocatore veloce, a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Lavorerò sempre al massimo per poter essere utile alla causa e dare un buon contributo”.

Da quello che “ho potuto vedere è un campionato di alto livello dove non esistono gare scontate ma bisogna lottare fino alla fine per portare a casa la vittoria. Bisogna sempre dare il massimo e farsi trovare pronti ad ogni occasione. Così facendo è possibile raggiungere dei traguardi importanti. Mi piace pensare sempre positivamente, quindi i miei obiettivi sono quelli di puntare in alto. Voglio essere in grado di aiutare la mia squadra a raggiungere obiettivi importanti. Spero in una grande stagione, alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.