Calcio a 5, lo Sporting Venafro manca la vittoria per un soffio

DIAZ BISCEGLIE: 2

SPORTING VENAFRO:2

Marcatori: Morogas; Morogas

Lo Sporting Venafro sfiora per un soffio la vittoria esterna contro il Diaz Bisceglie. Sul parquet pugliese i bianconeri di mister Matticoli mettono in campo grinta e tecnica e passano in vantaggio grazie alla rete di Morogas. L’ a 1 a 0 sarà anche il risultato parziale del primo tempo, mentre nella ripresa è ancora Morogas a gonfiare la rete per il momentaneo 2 a 0 bianconero. La squadra pugliese, però, non ci sta e trova la reazione nella parte centrale del secondo tempo, dove trova le due reti che pareggiano i conti. Rammarico per lo Sporting quando nel finale non si riesce a trovare il guizzo giusto per portarsi a casa i tre punti. Arriva così il quarto risultato utile consecutivo, che significa anche imbattibilità, ma per mister Matticoli si esce dal campo con un sentimento più di rammarico che di soddisfazione. “È stata una partita che abbiamo condotto in maniera più attenta – spiega a fine gara il tecnico bianconero – forse anche per questo abbiamo creato qualcosa in meno. Abbiamo prodotto di più nel primo tempo, mentre nella fase centrale del secondo tempo, quando il risultato era fermo sul due a zero, gli avversari ci hanno messo in difficoltà. Oggi c’è poco da dire alla squadra – continua Matticoli – forse a un certo punto della gara si è avuto troppo timore di portare a casa l’ennesimo pareggio, pensiero che puntuale si è poi materializzato. Se devo trovare qualche defezione posso dire che abbiamo sprecato troppo nella fase finale della partita. In questo momento – conclude il trainer – vediamo il bicchiere sia mezzo vuoto, al di là della partita in sé e il rammarico degli ultimi minuti, ma posso affermare che il risultato del campo è stato giusto”.