Calcio a 5. Lo Sporting Venafro cede all’Ortona. Ma arriva la salvezza

La matematica sorride alla squadra molisana che resta nella categoria nonostante la sconfitta interna rimediata con gli abruzzesi. Primavera: “Ottima reazione dopo lo svantaggio”

SPORTING VENAFRO2

TOMBESI ORTONA 7

(primo tempo 2-4)

SPORTING VENAFRO: Di Paolo, Giliberti, Zancanaro, Fetta, Iacovino G.; Felace, Vollucci, Grande, Verrecchia, Pangrazio, De Alescandris. All.: Primavera W.

TOMBESI ORTONA: Berardi, Bordignon, Iervolino, Moragas, Scarinci M.; Palumbo, Masi, Dragani, Mejzini, Romagnoli, Mariani, Dell’Oso. All.: Morena M.

ARBITRI: Nappo (Ercolano) ed Esposito Al. (Isernia).

CRONOMETRISTA: Schettino L. (Castellammare di Stabia).

RETI: 10’53”, 18’34” e 38’10” Moragas (TO), 13’22”, 14’30” e 38’36” Bordignon (TO), 18’55” Zancanaro (SV), 19’17” Felace (SV), 37’16” (aut.) Giliberti (TO).

NOTE: ammoniti Primavera W. (massaggiatore), Grande, Felace, Vollucci e Zancanaro (SV). Tiri liberi: Sporting Venafro 0/0; Tombesi Ortona 0/0.

Arriva un altro stop – il secondo consecutivo, il quindicesimo complessivo in stagione – per lo Sporting Venafro che, al PalaPedemontana, deve cedere alla Tombesi Ortona dell’ex Moragas. Eppure, nel primo tempo, i bianconeri sotto per 4-0, si riescono a riavvicinare sul finale sino al meno due, mantenendo il risultato anche nella ripresa, salvo subire, negli ultimi tre minuti dopo un time-out, con il portiere in movimento il maggiore scarto ospite in una giornata che, ad ogni modo, consegna la salvezza matematica ai venafrani.

«Siamo rimasti in scia sino ad un finale condizionato dall’opzione del portiere di movimento, che li ha portati a realizzare altri tre gol – l’analisi del trainer Walter Primavera – a posteriori, magari, avrei potuto dopo il loro 2-5 non proseguire su questa modalità, ma tanto non sarebbe cambiato molto. È stata una partita molto bella nel complesso con buoni riscontri per il gruppo. Dispiace solo per l’ammonizione rimediata dal nostro capitano Marcio Zancanaro che gli farà saltare il prossimo match a Celano. In generale, però, proseguono le nostre buone performance di questo mese di aprile cercando anche nel nostro ultimo match di regular season, quello in casa con il Frosinone, di provare a crescere ulteriormente e dare ulteriore smalto al lavoro che stiamo portando avanti».