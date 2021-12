Calcio a 5, l’Asd Caraceno Pietrabbondante continua a stupire. E’ in semifinale di Coppa Italia (L’INTERVISTA)

ALLA SCOPERTA DELL’ASD CARACENO

a cura di Valeria Migliore e Leandro Lombardi

“Il gruppo, il paese e la società hanno fatto di tutto per riformare questa squadra che sta facendo qualcosa di straordinario”. E’ comprensibilmente soddisfatto Guido Cimino, tecnico dell’Asd Caraceno Pietrabbondante, fresco di conquista della semifinale di Coppa Italia Regionale di Calcio a 5, giunta a discapito di una Polisportiva Bojano partita da un vantaggio di 3-1 dopo la gara di andata. La remuntada – che ha fatto gioire pubblico e simpatizzanti di una squadra ricca di giovani – è riuscita perfettamente. “Questi ragazzi hanno tanta voglia di imparare e di divertirsi – commenta ancora il mister dell’Asd – andiamo avanti cercando di toglierci altre soddisfazioni. Daremo tutto, pur sapendo che l’ostacolo in arrivo è di quelli di livello”. Ad attendere Minichiello e compagni sarà il Città di Campobasso, squadra partita con obiettivi importanti da inizio anno, ovvero la conquista del double campionato-coppa. “Una sfida di semifinale che ci dà soltanto stimoli – spiega Cimino – siamo orgogliosi di affrontarli, conoscendo il loro organico e sperando in una sorpresa partendo dall’entusiasmo”.

Di pari passo, focus rivolto anche al campionato, ove l’impatto è stato sin qui in linea con le attese. Dieci i punti conquistati, un bottino da metà classifica arricchito dal sogno Coppa. La Serie C regionale si preannuncia avvincente. “Non nascondo che avendo qualche problemino di troppo con gli infortuni qualche punto lo avremo perso per strada”, analizza ancora Cimino. “I ragazzi hanno saputo mettere una pezza con il consueto spirito di abnegazione. Arrivare tra le prime quattro, fissando l’asticella realistica, sarebbe il nostro obiettivo concreto. Vincere il torneo? Credo sia fuori portata. I ragazzi ci mettono tanta passione, sono sicuro del fatto che in tutta la stagione – ha concluso – proveranno a tirar fuori il miglior risultato possibile”.