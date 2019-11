Calcio a 5 femminile, esordio vincente per il Cus in coppa Italia

Parla Giusy Micatrotta, protagonista con una doppietta nel 9-1 all’Aesernia: «Felice di indossare questa maglia e di far crescere il movimento»

CAMPOBASSO. Un esordio, al di là della categoria e della specialità, regala sempre emozioni particolari. Ed è sicuramente stato così anche per Giusy Micatrotta, bomber di grande esperienza che ha giocato la sua prima partita con il Circolo La Nebbia Cus Molise contro l’Aesernia Roccasicura in quello che ha rappresentato il battesimo nella coppa Italia di serie C femminile di calcio a 5. La sfida è terminata 9-1 per il Cln Cus Molise e la Micatrotta ha messo a segno una doppietta.

«Sono felice di poter indossare questa maglia e far parte di questo bel progetto che ha l’obiettivo di far crescere il calcio a 5 femminile – argomenta Micatrotta con estrema disponibilità – sono anni che abbiamo cercato di promuoverlo ma senza esiti. Grazie ai mondiali femminili di calcio e grazie ai finanziamenti delle squadre di serie A nel femminile, qualcosa nel Molise si sta muovendo. Noi ci stiamo impegnando e penso che in una squadra giovane, una bella dose di esperienza calcistica non guasti mai».

Il pensiero corre veloce alla prima partita. «È stata una bella domenica, un esordio positivo per noi che credo sia il giusto viatico per continuare a crescere. Abbiamo ancora tanto da lavorare senza ombra di dubbio ma la strada intrapresa è quella giusta. Con l’aiuto di tutte le mie compagne più esperte, alle quali mi lega una profonda amicizia oltre ai tanti anni vissuti insieme sui campi regionali ed extra regionali, possiamo costruire qualcosa di importante. Il tutto anche grazie alla passione di chi ha creduto in noi e ci sta dando fiducia. Ho ancora voglia di dare tanto allo sport molisano e in particolare al calcio a 5 che oggi mi vede protagonista in prima persona – sottolinea – ho avuto l’opportunità di giocare nei campionati nazionali quando il calcio femminile non era ancora uno sport molto popolare e sono stati anni bellissimi. La passione – conclude Micatrotta – non è mai venuta meno e oggi è la stessa di tanti anni fa. Possiamo divertirci».