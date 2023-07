Calcio a 5, Cln Cus Molise: Sabia, Polisena e Ferrara promossi dall’Under 19 in prima squadra

Continua con ottimi risultati il lavoro di valorizzazione dei giovani da parte del Circolo La Nebbia Cus Molise. La società del capoluogo, che proprio nell’ultima stagione ha vinto il premio ‘Progetto valorizzazione giovani giocatori’ promosso dalla Divisione Calcio a 5, ha promosso in prima squadra per la stagione 2023-24 tre elementi classe 2004 provenienti dall’under 19. Saranno a disposizione di mister Sanginario il portiere Aldo Polisena, Marco Ferrara e Alessandro Sabia che negli ultimi campionati ha indossato anche la fascia di capitano della formazione guidata da Antonio Di Stefano.

Un passaggio, quello dei tre calcettisti, che conferma quanto la società molisana sia attenta a far crescere nel migliore dei modi i suoi ragazzi. Del resto, si sa che i settori giovanili rappresentano un serbatoio importante per le squadre maggiori e il lavoro del club campobassano è improntato proprio in questa ottica. I risultati che stanno maturando sono importanti e continuando su questa strada ulteriori soddisfazioni arriveranno senz’altro. Con il torneo di serie A2 élite all’orizzonte, la valorizzazione dei giovani è senza dubbio un punto di partenza importante sul quale poter costruire qualcosa di importante e di duraturo nel tempo.

“La nostra società ha da sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani – spiega il dg Griguoli – e la promozione di Sabia, Polisena e Ferrara in pianta stabile con la prima squadra ne è la conferma. I ragazzi rappresentano il futuro in ogni ambito e noi siamo ben felici di poterli lanciare in un campionato impegnativo ma che allo stesso tempo può riservare delle soddisfazioni, come quello della serie A2 élite. Sono certo – chiosa il dirigente – che per loro questo sarà un punto di partenza importante, momento di crescita non solo sportivo. Ci daranno, insieme a tutti gli altri ragazzi che orbitano nell’ambito della prima squadra e più in generale nel nostro settore giovanile, delle grandi soddisfazioni”.