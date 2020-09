Calcio a 5: Cln Cus Molise, è iniziata la preparazione

Emozione, sorrisi e voglia di tornare a correre dietro al pallone come non accadeva ormai da sei mesi. L’inizio della preparazione precampionato per il Circolo La Nebbia Cus Molise ha avuto, come sempre accade, un sapore particolare e non poteva essere altrimenti. La squadra si è ritrovata per cominciare a preparare la seconda stagione consecutiva in serie A2 e lo ha fatto nel pieno rispetto delle regole anti Covid previste dal regolamento. Una rosa che andrà a completarsi nei prossimi giorni con l’arrivo dei giocatori stranieri che sono in attesa del secondo tampone. Mancano, infatti all’appello, Debetio, il portiere Roman e Turek. Oltre ovviamente all’ultimo arrivato in casa biancorossa Mauricio Paschoal. “Tutti siete indispensabili – ha detto mister Sanginario ai suoi ragazzi – bisogna entrare nell’ottica che le partite si vincono durante gli allenamenti. Ogni giocatore, al di là del suo impiego, deve sentirsi parte integrante del gruppo. Gruppo che per me è fondamentale e si forma durante gli allenamenti sul rettangolo di gioco. Io credo che lo scorso anno il nostro è stato un grande gruppo ed è anche per questo che sono arrivati risultati di grande spessore”. Il pensiero del tecnico si sposta poi all’aspetto prettamente tecnico. “Sono soddisfatto – dice – della squadra che è stata allestita, abbiamo fatto come sempre un mercato oculato senza fare il passo più lungo della gamba. Conto nell’arco di quattro-cinque giorni di farvi capire quale è la mia mentalità di gioco. Vi darò il contenitore dove voi inserirete il contenuto”.

Parola di diggì – “Abbiamo messo la ciliegina sulla torta al nostro mercato – spiega Gilberto Griguoli . con l’arrivo di Mauricio Paschoal – ci attende una bella stagione, ci auguriamo anche ricca di soddisfazioni”.

La rosa – Portieri: Diego Roman, Silvio Iacovino, Luca Silvaroli. Universali: Jonathan Debetio; Matheus Barichello. Centrale: Antonio Di Stefano. Laterali: Michele Marro, Vojto Turek, Simone Di Mascio, Maurizio Cornacchione, Renzo Di Lisio, Simone Verlengia, Mattia Triglia, Mauricio Paschoal. Pivot: Leo Melfi.

Staff tecnico – Allenatore: Marco Sanginario. Vice allenatore: Nicola De Lisio. Preparatori atletici: Maurizio Lofano e Abdessamad Soufi. Allenatori dei portieri: Maurizio LofanoAntonello Di Lella.

Staff societario – Presidente: Nicola Dell’Omo. Vicepresidente: Massimo De Gregorio. Direttore generale: Gilberto Griguoli. Team Manager: Nicola De Lisio. Segretario: Aurelio Caprara. Tesoriere: Marino Dell’Omo. Medico: Marcello Manchisi. Addetto stampa: Stefano Saliola Responsabile marketing e speaker: Mario Faraone. Club Manager: Carmine Aceto. Magazziniere: Giovanni Capra.