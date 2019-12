Calcio a 5. Chaminade “corsara” a Chieti

CHAMINADE – CITTÀ DI CHIETI 2-0

CHAMINADE: Di Camillo, D’Attellis, D’Imperio, Salvatore, Di Nunzio, Bozza, Evangelista, Fieramosca, De Nisco, Gallo, Zurlo, Polo. Allenatore: Cavaliere

CITTÀ DI CHIETI: Blasioli, Monte, Paciocco, Sulpizio, Sablone, Stefanachi, Petaccia, Marcuccitti, Cesario, Speranza, Marinelli Gararella. Allenatore: Farinacci

Reti: doppietta De Nisco

Si apre con un successo il girone di ritorno della Chaminade Under 19. Eccezionalmente al Pala Selvapiana vista l’indisponibilità del Pala Sturzo, location di una gara di pattinaggio, i rossoblù hanno ospitato e superato 2-0 il Città di Chieti. All’ottavo Zurlo serve De Nisco il numero 9 dei rossoblù porta in vantaggio i suoi. Risponde il Chieti con un bel tiro al volo di Stefanachi, nulla di fatto. Rimessa laterale per i neroverdi conclusione di Petaccia Polo ci mette i guanti e manda in corner. Gli ospiti spingono in attacco alla ricerca del pareggio: punizione Marcuccitti, ancora una volta protagonista per i molisani il portiere Polo. Evangelista vede solo De Nisco assit perfetto altrettanto il controllo e tiro della boa rossoblù che raddoppio. Tiro di Evangelista sfortunata la deviazione sulla porta di De Nisco, si chiude qui il primo tempo. La ripresa si apre con una mischia in area dove Salvatore arriva al tiro, sfera che sfiora il palo. Abruzzesi pericolosi su palla inattiva di Speranza Evangelista sulla linea evita il goal. Il laterale dei rossoblù Evangelista cerca la gioia personale il palo gli nega la marcatura. Alla ricerca del tris capitan Di Nunzio l’estremo difensore Blasiolo ci mette il piede ed evita la rete. Il Città di Chieti opta per il gioco a 5 che porta al tiro Marcuccitti ancora una vota puntuale l’intervento di Polo. Termina qui la gara successo per 2-0 della Chaminade che si conferma nelle zone alte della graduatoria, terza piazza dietro solo a Acqua&Sapone e Tombesi Ortone. Il prossimo fine settimana si torna in campo per l’ultima gara del 2019 trasferta a Vasto per la squadra di mister Cavaliere.