I vigili del fuoco di Campobasso stanno operando un intervento in pieno centro per evitare i rischi che derivano dal distaccamento di calcinacci caduti in un edificio di via Herculanea di fronte al carcere. In questo momento (ore 10) sono intervenuti in ausilio anche i Vigili Urbani per disciplinare la circolazione delle auto che in quel tratto di strada è sempre molto intensa.