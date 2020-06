Calce (Usb): «Molise Acque deve procedere alla stabilizzazione dei lavoratori»

«USB Molise in merito alla vertenza per la stabilizzazione dei lavoratori interinali presso l’Azienda Molise Acque recrimina con forza che per gli effetti dell’art. 19 comma 2 del D. Leg.vo 15.06.2015 n. 81 e dell’art. 1 bis del D. L. 12.07.2018 n. 87, i contratti dei lavoratori dell’agenzia stessa sono trasformati ope legis a tempo indeterminato, perché, salvo per qualcuno, hanno tutti superato i limiti di rinnovo stabiliti dalle normative vigenti in materia». Inizia così una nota a firma di Sergio Calce, confederale Usb Molise che aggiunge: «Molise Acque deve esclusivamente limitarsi a prendere atto della trasformazione da tempo determinato ad indeterminato e a procedere con la contestuale stabilizzazione dei lavoratori. Invitiamo gli amministratori dell’Azienda, in considerazione del fatto che i lavoratori sono dunque già nello status giuridico di dipendenti a tempo indeterminato ope legis, ad adempiere celermente tutti gli adempimenti necessari per ottemperare gli obblighi di legge a tutela dei diritti dei lavoratori stessi. In mancanza di opportune e celeri soluzioni si intraprenderanno tutte le iniziative previste dalla legislazione vigente in matria a tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori ingiustamente deturpati».