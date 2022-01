Calano in Molise i pazienti Covid in area non critica e i nuovi casi. Via le mascherine dal 10 febbraio

Raggiunta l’intesa in Consiglio dei ministri con il dicastero della Salute: prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche

Cala di tre punti e si attesta al 20% in Molise la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti di area non critica. È quanto si evince dai dati del monitoraggio quotidiano Agenas aggiornati allo scorso 30 gennaio. A livello nazionale, il dato resta al 30% in Italia, ma in Friuli Venezia Giulia, con +3%, arriva al 40%, e, in 24 ore, cresce anche in Liguria (39%), PA Bolzano (22%), PA Trento (28%), Umbria (31%). Cala, invece, oltre che in Molise, in Sicilia (38%), Toscana (26%), Val d’Aosta (con-4% torna a 41%).

Invece, sul fronte delle Terapie Intensive occupate dai pazienti Covid, la percentuale del Molise è stabile all’8% a fronte del 16% a livello nazionale e degli aumenti in Umbria (con +4%, raggiunge il 13%), Emilia Romagna (17%), FVG (25%), PA Trento (28%), Piemonte (20%). In calo, invece, Basilicata (6%), Calabria (15%), Liguria (16%), PA Bolzano (10%), Marche (23%). Per quanto concerne i nuovi contagi, nel monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana dal 19 al 25 gennaio, in Molise si contano 3.088 casi positivi per 100mila abitanti, in calo del 27,5% sui nuovi casi.

Intanto, saranno prorogati per altri dieci giorni l’obbligo di mascherine all’aperto e la chiusura delle discoteche. Questa è l’intesa raggiunta, secondo quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri con il dicastero della Salute che ha predisposto una nuova indagine rapida per verificare la diffusione delle varianti in Italia. Lo prevede una circolare a firma del direttore generale della Prevenzione, Gianni Rezza.