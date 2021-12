Calamità naturali, oltre 13milioni al Molise per la sistemazione di strade provinciali e comunali

Approvata dal Dipartimento della Protezione civile, nell’ambito delle “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” del Pnrr, la proposta, presentata dalla Regione Molise, del Piano dei nuovi progetti per un importo complessivo di € 13.651.220,14. Si tratta di 71 interventi riferiti agli eventi avversi che hanno interessato il Molise nei mesi di marzo 2015 e gennaio 2017, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza. Essi riguardano il rispristino e la sistemazione delle infrastrutture viarie di competenza delle Amministrazioni comunali e provinciali.