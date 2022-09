Cala il sipario sulla kermesse noir “Kiss me deadly”, tante presenze e gradi emozioni

L’ottava edizione dell’evento ha coinvolto fasce di pubblico di tutte le età, offrendo diverse forme di intendere mistero e crime

Chiude il sipario la kermesse sul noir Kiss Me Deadly 2022. L’ottava edizione dell’evento ha coinvolto fasce di pubblico di tutte le età, offrendo diverse forme di intendere mistero e crime.

“L’evento avrebbe ancora grandi potenzialità – ha dichiarato il direttore artistico Leopoldo Santovincenzo – ma sarebbe auspicabile, da parte delle istituzioni, una capacità di programmazione che ci permetta di progettare con maggiore anticipo ogni attività”.

Oltre mille appassionati del genere cinematografico hanno seguito, nella 6 giorni, le trame impegnative delle Dark Nights. Tre gli incontri con gli autori per addentrarsi nei labirinti criminali di letteratura e fumetti.

Al Village, tra le specialità culinarie de I Fermenti liberi e le selezioni musicali live dei Silos, oltre 100 giocatori di ogni età hanno ricoperto ruoli e studiato tattiche ai tavoli da gioco degli Argonauti. Tanti anche i bambini che, grazie ai Noirexist, hanno disegnato appassionati durante i workshop di fumetti. Un input anche alla lettura con lo stand degli entusiasti ragazzi di Giunti che ogni sera hanno trascorso tempo con gli avventori in consigli e confronti sui libri del genere. L’evento molto atteso ogni fine estate dal pubblico, richiede un grande sforzo organizzativo dell’associazione Kiss Me Deadly. “Siamo convinti – ha sottolineato il Presidente KMD Maria Grazia Galasso – che questo tipo di kermesse, di cui poche per genere in Italia, potrebbe andare oltre i numeri dei nostri attenti e calorosissimi habitué molisani. Tutti i nostri ospiti – scrittori, registi e fumettisti – rimangono entusiasti del Molise, sia per i siti paesaggistici e archeologici sia per qualità eno-gastronomica. Questo ci fa pensare che alcuni eventi culturali – come Kiss Me Deadly Noir – potrebbero fare da traino per il turismo della regione.” Oltre Kiss Me Deadly, fino al 9 settembre, la mostra Il Ritorno delle Sconosciuto, un allestimento originale nato per Kiss Me Deadly 2022, ideato da Andrea Fornasiero, con tavole originali dell’autore Daniele Brolli.

L’associazione ringrazia la Fondazione Molise Cultura per il supporto finanziario e non solo.

Si ringrazia anche il Comune di Campobasso per il patrocinio gratuito sulla realizzazione del KMD Village.