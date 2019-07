Cagnolino cade nel fiume Volturno, recuperato dai Vigili del fuoco

REDAZIONE

Sabato scorso una squadra dei Vigili del Fuoco di Isernia ha recuperato nel fiume Volturno, in una zona particolarmente impervia, il piccolo “Ercole”, un cucciolo di alcuni mesi di vita che grazie ai suoi lamenti ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti nei presi della Strada Provinciale nel Comune di Cerro al Volturno.

I vigili del fuoco si sono calati dal ponte e hanno raggiunto la gola dove poco più avanti era situato nel fango il cucciolo di cane, è stato recuperato, ripulito e rifocillato. Successivamente tramite il veterinario reperibile dell’Asrem era stato trovato anche uno stallo in un canile fuori provincia; ma per fortuna un abitante del luogo ha preferito adottare il piccolo Ercole in attesa di ritrovare il proprietario.