Cagnolini impauriti dai fuochi d’artificio accolti sulla Volante della Polizia

La foto è già virale sui social e mostra un poliziotto della Questura di Campobasso (Pierpaolo Lemme), in servizio presso la Scuola Allievi “Giulio Rivera” mentre accoglie su un’auto della Pubblica Sicurezza, durante il turno al Corpo di Guardia in via Tiberio, due cani impauriti a causa dei fuochi di artificio esplosi in città durante i festeggiamenti del Corpus Domini. La foto è stata postata su facebook da l’Agente Lisa. Un gesto amorevole che fa onore a questo giovane e sensibile poliziotto e al Corpo della Polizia di Stato cui appartiene.